Мишина честно призналась, когда готова будет выйти замуж и что для нее важно в отношениях

Ксения Мишина о личной жизни

Так, селебрити решила пообщаться со своими подписчиками в Instagram и ответить на их вопросы. Несколько из них касались темы дел сердечных. Кто-то из пользователей спросил, планирует ли Ксения замужество, и та не стала медлить с ответом.

"Выйду замуж, когда захочу и буду готова к этой ответственности", - написала Мишина.

Актриса высказалась о замужестве (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Кроме того, она также прокомментировала, что для нее важно в отношениях.

"У каждого своя гармония. По поводу моей - это партнерство, надежность, уважение, спокойствие и барабанная дробь - любовь", - отметила звезда, отвечая на вопрос о том, какими, по ее мнению, должны быть гармоничные отношения.

Мишина прокомментировала тему отношений (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Что известно о личной жизни актрисы

Сейчас известная украинка не афиширует, есть ли у нее избранник или нет. Однако в прошлом она, как известно, была главной героиней романтического реалити "Холостячка". В финале актриса выбрала комика и сценариста Александра Эллерта, ныне проживающего в США.

Второй участник-финалист Алексей Трегубенко остался без победы в шоу, и недавно он высказался об отношениях с Ксенией по окончании съемок.

Также у Мишиной есть сын Платон от предыдущих отношений. Раньше она признавалась, что эти отношения имели абьюзивный характер, а потому ей пришлось уйти. Ребенка она воспитывает сама, и в своем блоге время от времени делится теплыми семейными кадрами.

Мишина с сыном Платоном (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

К слову, Ксения Мишина - актриса, которая является уроженкой Севастополя. Оканчивала актерский факультет в мастерской Дмитрия Богомазова Киевского национального университета театра кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Начала свою карьеру в 2014 году. Получила известность после роли жестокой помещицы Лидии Шефер в телесериале "Кріпосна". Также участвовала в "Танцях з зірками", а в октябре 2020 года стала первой украинской "Холостячкой".