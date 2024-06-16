Слава Дьомін заінтригував відповіддю на чутки про роман з Ксенією Мішиною

Український ведучий Слава Дьомін зізнався, чи був у нього роман з акторкою Ксенією Мішиною.

Відповіддю він заінтригував в інтерв’ю РБК-Україна (проект Styler).

Чи був у Дьоміна роман з Ксенією

Зі слів Дьоміна, його та артистку вже нічого не пов’язує.

На запитання про те, чи вільне наразі його серце, він відповідати не став.

"З приводу нинішніх стосунків, я поки не готовий про це говорити", - сказав ведучий.

Коли почали з’являтися чутки про роман зірок

Ксенія та Слава кілька разів ділилися спільними фото та відео, де вони гуляють та відвідують кафе разом зі своїми синами від минулих стосунків Платоном та Владом.

Мішина і Дьомін засвітилися на спільному відпочинку (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Це і стало приводом для пліток про новий роман у шоубізнесі.

У березні зірка українських серіалів побачила одну з публікацій у ЗМІ із заголовком "Слава Дьомін і Ксенія Мішина залишають своїх прихильників у напрузі, не підтверджуючи, але й не спростовуючи чутки про їхні романтичні стосунки".

Стаття вийшла після того, як Дьомін оприлюднив загадковий пост із філософськими роздумами про розставання.

Тоді акторка із сарказмом порадила ЗМІ робити свої матеріали цікавішими.

Зокрема, запропонувала написати, що нібито вона зустрічається з ексдружиною Слави, а він у стосунках із відомим голлівудським актором.