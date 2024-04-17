Мішель Андраде показала, як самостійно зробити гарні весняні фото

Мішель Андраде - молода і дуже цікава артистка, яка має потужну енергію та завжди здатна подарувати чудовий настрій фоловерам, ще й вчить їх робити гарні весняні фото самостійно.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль співачки.
Певно, у кожної дівчини буває так, що вона гуляє сама і має чудовий вигляд, а погодка просто шепче та хочеться зробити якесь гарне фото. Всі звикли до того, що у нас для цього є подруги, вони скажуть, як ви виглядаєте та як краще стати, що поправити та куди подивитися.
Але іноді, нам дівчатам, доводиться бути фотографом для самої себе і це виявляється зовсім нескладно.
Так, наприклад, Мішель показала, як самостійно зробити гарні весняні фото на вулиці.
Андраде вирішила показати своїм прихильникам у соцмережі, які фотокартки вона сама собі ж і зробила. Дівчина присіла на бордюр на фоні сакури, що квітне і зробила милі та дуже ніжні фотографії.
Мішель Андраде показала як сама себе фотографує (фото: instagram.com/mishvirmish)
Співачка сиділа у різних варіаціях. Вона була у джинсових шортиках, кофтинці, білій жилетці. А також Мішель одягнула білі високі шкарпетки та взула лофери чорного кольору у тон до її маленької сумки.
"Сам собі фотограф", - лаконічно підписала кадри артистка.
У коментарях же Мішель назвали красуню та зробили їй кілька приємних компліментів щодо зовнішнього вигляду та фотокарток.
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