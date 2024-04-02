Мішель Андраде поділилась списком улюблених пісень про кохання (відео)
Мішель Андраде - відома молода співачка української естради з болівійським корінням, яка має ніжну душу й талант, але й надихається іншими.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис співачки розповідає, які пісні про кохання вона виділяє у топ.
Мішель Андраде поділилась списком улюблених пісень про кохання
Навесні кожному з нас хочеться відчувати більше тепла, любові та весняний легкий настрій. А це можливо зробити за допомогою пісень, адже саме вони здатні дати нам правильний напрямок думок. Коли треба заспокоїти або ж навпаки настроїти на певний лад.
А пісні про кохання - це окрема категорія, яка часто допомагає дівчатам відчути, що вони такі не одні й дати волю почуттям та спогадам. Або ж навпаки додати романтичності та легкості кожній події у житті.
Своїм списком пісень про кохання поділилась й красуня Мішель Андраде. Та варто сказати, що він у неї різноманітний.
Мішель Андраде ділиться своїми улюбленими піснями про кохання (фото: instagram.com/mishvirmish)
Yebba’s Heartbraker - "Drake & Yebba"
Michelle Andrade - "В твоїх очах"
Kali uchis - "I wish you roses"
Rosalia - "BESO"
NIKOW - "Кисті"
Phil it - "СВОБОДА"
Lil Yachty - "Say something"
Anderson. Paak - "The season/Carry me"
Мія Рамарі - "Нема любові"
Время і стекло - "Дим"
Раніше ми розповідали, яку музику слухає YAKTAK.
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