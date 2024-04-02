Мішель Андраде поділилась списком улюблених пісень про кохання (відео)

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -допис співачки розповідає, які пісні про кохання вона виділяє у топ.

Мішель Андраде поділилась списком улюблених пісень про кохання

Навесні кожному з нас хочеться відчувати більше тепла, любові та весняний легкий настрій. А це можливо зробити за допомогою пісень, адже саме вони здатні дати нам правильний напрямок думок. Коли треба заспокоїти або ж навпаки настроїти на певний лад.

А пісні про кохання - це окрема категорія, яка часто допомагає дівчатам відчути, що вони такі не одні й дати волю почуттям та спогадам. Або ж навпаки додати романтичності та легкості кожній події у житті.

Своїм списком пісень про кохання поділилась й красуня Мішель Андраде. Та варто сказати, що він у неї різноманітний.

Мішель Андраде ділиться своїми улюбленими піснями про кохання (фото: instagram.com/mishvirmish)

Yebba’s Heartbraker - "Drake & Yebba"

Michelle Andrade - "В твоїх очах"

Kali uchis - "I wish you roses"

Rosalia - "BESO"

NIKOW - "Кисті"

Phil it - "СВОБОДА"

Lil Yachty - "Say something"

Anderson. Paak - "The season/Carry me"

Мія Рамарі - "Нема любові"

Время і стекло - "Дим"