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Мишель Андраде показала, как самостоятельно сделать красивые весенние фото

Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)
Автор: Юлия Любченко

Мишель Андраде - молодая и очень интересная артистка, обладающая мощной энергией и всегда способная подарить отличное настроение фоловерам, еще и учит их делать красивые весенние фото самостоятельно.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль певицы.

Мишель Андраде похвасталась весенними фотографиями

Наверное, у каждой девушки бывает так, что она гуляет сама и выглядит прекрасно, а погодка просто шепчет и хочется сделать какое-нибудь красивое фото. Все привыкли к тому, что у нас для этого есть подруги, они скажут, как вы выглядите и как лучше стать, что поправить и куда посмотреть.

Но иногда, нам девочкам, приходится быть фотографом для самой себя и это оказывается совсем несложно.

Так, например, Мишель показала, как самостоятельно сделать хорошие весенние фото на улице.

Андраде решила показать своим поклонникам в соцсети, какие фотографии она сама себе и сделала. Девушка присела на бордюр на фоне цветущей сакуры и сделала милые и очень нежные фотографии.

Мишель Андраде показала, как сама себя фотографирует (фото: instagram.com/mishvirmish)

Певица сидела в разных вариациях. Она была в джинсовых шортиках, кофточке, белом жилете. А также Мишель надела белые высокие носки и обула лоферы черного цвета в тон к ее маленькой сумке.

"Сам себе фотограф", - лаконично подписала кадры артистка.

В комментариях же Мишель назвали красавицей и сделали ей несколько приятных комплиментов по поводу внешнего вида и фотографий.

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Мишель АндрадеПевицаФотографы