Мішель Андраде про зйомки в серіалі Netflix: "До мене ставилися, як до акторки першого плану"

Відома співачка Мішель Андраде знялася у серіалі "Корона" від Netflix. Зірка з'явилася у другій серії шостого сезону, прем'єра якого відбулася днями.

В інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) співачка розповіла, як вона потрапила на зйомки, чи отримала гонорар, а також з ким з відомих акторів їй вдалося познайомитися. Окрім цього, Мішель відповіла, чи спілкувалася вона з кимось з касту "Корони" про повномасштабну війну в Україні.

– Мішель, розкажи, як ти потрапила на зйомки серіалу, ти проходила кастинг або тебе запросили на цю роль?

– На початку повномасштабного вторгнення я опинилась у Європі. Тоді спрямовувала всі сили на допомогу своїм близьким. Коли зрозуміла, що вони у відносній безпеці, почала планувати життя за кордоном. Я шукала контакти людей, які можуть допомогти з роботою в Європі.

Так я познайомилась у Фейсбук із однією кастинг-директоркою й надіслала їй резюме. Через деякий час вона повернулась до мене з пропозицією пройти кастинг у серіал "Корона". Правду кажучи, я дуже спокійно до цього поставилась. Після перших проб мені надіслали підтвердження. Тоді я усвідомила, наскільки була щаслива приєднатися до такого масштабного проекту.

Андраде на зйомках серіалу (фото: особистий архів співачки)

– Яку саме роль ти виконувала, як проходила підготовка до зйомок?

– Я зіграла роль покоївки Б'янки на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда, де відпочивають його син Доді та принцеса Діана.

Підготовка почалась із першої поїздки на примірку. Я прилетіла на Майорку, тільки щоб перевірити свій костюм і зробити тестову зачіску. Вдруге я прилетіла на острів вже на знімальну зміну. Задля ролі мене попросили зняти манікюр і зафарбували всі мої тату. На майданчику було дуже комфортно. Режисер спілкувався зі мною напряму, давав підказки, як правильно вимовляти мої репліки та як проявляти емоції.

– Скільки тривали зйомки, чи було важко спробувати себе у новій ролі? Як до тебе відносилися на зйомках?

– Це був не перший мій акторський досвід. Щобільше, навіть не перший досвід у ролі покоївки. У 2018 році я виконала роль Лари в українському детективному серіалі "Прислуга".

Зйомки тривали декілька годин. Мене дуже сильно підтримувала команда. Разом із акторами я вживалася в роль, відпрацьовувала акцент. Вони були не проти ділитися своїми професійними секретами зі мною та ставилися з повагою.

Андраде у серіалі "Корона" (скріншот)

– Кого з акторів касту "Корони" ти бачила? З кимось вдалося поспілкуватися особисто?

– Мені пощастило познайомитися з ізраїльським актором Салімом Дау, який зіграв роль Мохаммеда. Він дуже добрий і мудрий чоловік, який любить своїх дочок і говорить віршами. Ми разом вживалися в наші ролі й дійсно розмовляли телефоном, як у серіалі. Він дав мені цінну пораду: актор не грає роль у моменті, він живе нею.

– Які у тебе враження від зйомок?

- Мені дуже сподобалося працювати зі світовим продакшеном. Та, маю відзначити, що цей досвід не сильно відрізняється від роботи з українськими командами. Наші люди - справжні професіонали. Єдине, що помітно відрізняється, - це бюджети.

– Якщо не секрет, ти отримала гонорар?

– Так, це ж робота. До мене ставилися, як до акторки першого плану: оплатили перельоти, разом із моєю мамою поселили в готель, надали трансфер і окрему гримерку.

Співачка розкрила ексклюзивні подробиці (фото: instagram.com/mishvirmish)

– Ти говорила з кимось з акторів про повномасштабну війну в Україні? Якою була їхня реакція?

– Звісно, розмов про це не уникнути. Під час знайомства з акторами та командою я розповідала, що я україно-болівійка. Тоді вони цікавились, яка зараз ситуація в Україні, співчували та питали, чи потрібна допомога. Мені сподобалась їхня позиція.

– Чи плануєш ти й надалі зніматися у серіалах або фільмах?

– Я зрозуміла, що акторський досвід - це дуже круто. Але мене більше надихає музика.

Я б спробувала себе в головній ролі, для якої потрібно зробити щось радикальне: вивчити нову мову, пофарбувати волосся, опанувати каскадерські навички.

Андраде розповіла, чи сподобалися їй зйомки (фото: instagram.com/mishvirmish)

Серіал "Корона" - що про нього відомо

Популярне британське шоу "Корона" (The Crown) розповідає про життя і правління Єлизавети II. Перший сезон серіалу вийшов у 2016 році та одразу вирвався у лідери за переглядами.

У "Короні" показано життя королеви з моменту, коли вона вийшла за принца Філіпа. У шостому сезоні, прем'єра якого відбулася 16 листопада, показано події з 1997 по 2005 рік. У ньому, зокрема, йдеться про відомі події з життя королівської родини, такі як смерть принцеси Діани та весілля принца Чарльза з Каміллою.