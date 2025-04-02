Миша Крупин впервые за долгое время вышел на связь и показался в военной форме

Популярный украинский певец Миша Крупин, который в феврале этого года присоединился к ВСУ , впервые за долгое время вышел на связь со своими подписчиками. А также показал, как он выглядит в военной форме.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram -stories.

Артист обратился к своим фолловерам и сказал, что у него все нормально.

"Друзья, всем привет. Если вы вдруг забыли, как я выгляжу, я выгляжу вот так. У меня все хорошо, я полон оптимизма", - отметил Крупин.



Миша Крупин в ВСУ (скриншот)

Также он подчеркнул, что, несмотря на службу, пытается уделять время творчеству.

"Пытаюсь писать песни и пишу их. А вы, мои любимые подписчики, продолжайте донатить и верить в ВСУ", - подчеркнул Миша Крупин.



Миша Крупин показался в военной форме (скриншот)

Что известно про Мишу Крупина

Артисту в этом году исполнится 44 года.

Крупин - певец, музыкант и автор песен.

Свою карьеру начал с музыкального проекта "Дядя Вася". Кроме того, артист создавал хиты для украинских звезд, в частности, для группы NIKITA он написал песню "Авокадо".

Был солистом украинской группы "Коррупция", самый популярный хит которой - "Красный бархат". Критики отмечают, что музыка группы написана в жанре неошансона, однако сам Крупин не называет свою музыку каким-то конкретным жанром. По его словам, это сочетание блюза, свинга и джаза.

После начала полномасштабного вторжения России артист перешел на украинский язык в повседневной жизни и творчестве, а также начал заниматься волонтерством.

Началом его трансформации его творчества стала песня "У нашому місті" о родном Харькове, а в сети вирусной стала "Їбаште", в тексте которой музыкант выразил все свое отношение к россиянам. Впоследствии Крупин категорически отказался исполнять на своих концертах русскоязычные хиты и перевел их на украинский.

Летом 2024 года он запостил в своем X (Twitter), что стал добровольцем. Директор артиста подтвердил, что он проходит военно-лечебную комиссию (ВЛК) и дополнительные обследования.

20 февраля 2025 года пополнил ряды ВСУ.



Миша Крупин пополнил ряды ВСУ (фото: instagram.com/mishakrupin1)