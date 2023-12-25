"Миру на землі і в серці". Осадча, Ребрик та інші зірки зворушливо привітали українців із Різдвом

Леся Нікітюк

"Зі Святвечором! З Різдвом Христовим!", - лаконічно привітала телеведуча.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Катя Осадча

"Нехай Різдво буде тихим і затишним. З Різдвом Христовим!", - написала телеведуча і показала фото із синами - Іваном та Данилом.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Лілія Ребрик

"З Різдвом Христовим! Від нашої родини бажаємо миру, любові, розуміння, єднання і сили, нашим - побороти зло", - побажала ведуча та її чоловік Андрій Дикий.

Григорій Решетнік

"З Різдвом Христовим! Перемоги Україні, миру, злагоди та любові кожній українській родині! Сьогодні Святвечір і наша сімʼя загадала одне спільне українське бажання! Христос ся Рождає! Славімо Його", - йдеться у пості родини Решетніків, які також опублікували коротке святкове відео.

Ілона Гвоздьова

"Ой радуйся земле, Син Божий народився! Бажаю усім здоров’я, миру, тепла і сімейного затишку!", - звернулася до прихильників танцівниця.

Камалія

"У світле свято Різдва бажаємо вам добра і щастя, добробуту і затишку вашій оселі, душевної теплоти, взаєморозуміння і підтримки в родині. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим", - привітала співачка.

Камалія з дітьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Настя Каменських

"Щасливого Різдва кожному! Бажаю миру на землі та у серці. Нехай у кожного з нас буде більше моментів для радощів поряд з рідними та близькими людьми", - написала артистка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Ірина Білик

"Друзі, вітаю з Різдвом! Нехай це свято принесе вам радість, тепло та мир у ваш дім. Бажаю здоров'я, любові та натхнення на кожен день нового року!", - написала співачка.

Ірина Білик з сином (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Євген Клопотенко

"Я намагаюсь зустрічатись з родиною кожної неділі і мені здається, що цю традицію треба відроджувати і популяризувати, як ви вважаєте?... Від мене - весь стіл за автентичними традиціями, від мами - вареники. Любіть близьких та цінуйте кожну хвилину життя", - привітав українців шеф-кухар і показав родинну світлину.

Євген Клопотенко із родиною (фото: instagram.com/klopotenko)