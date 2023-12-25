"Мира на земле и в сердце". Осадчая, Ребрик и другие звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством

Леся Никитюк

"Со Святвечером! С Рождеством Христовым!", - лаконично поздравила телеведущая.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Катя Осадчая

"Пусть Рождество будет тихим и уютным. С Рождеством!", - написала телеведущая и показала фото с сыновьями - Иваном и Данилой.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Лилия Ребрик

"С Рождеством Христовым! От нашей семьи желаем мира, любви, понимания, единения и силы, нашим - побороть зло", - пожелала ведущая и ее муж Андрей Дикий.

Григорий Решетник

"С Рождеством Христовым! Победы Украины, мира, согласия и любви каждой украинской семье! Сегодня Святвечер и наша семья загадала одно общее украинское желание! Христос ся Рождает! Славим Его", - говорится в посте семьи Решетников, которые также опубликовали короткое праздничное видео.

Илона Гвоздева

"Ой радуйся земле, Сын Божий родился! Желаю всем здоровья, мира, тепла и семейного уюта!", - обратилась к поклонникам танцовщица.

Камалия

"В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашего дома, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой", - поздравила певица.

Камалия с детьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Настя Каменских

"Счастливого Рождества каждому! Желаю мира на земле и сердце. Пусть у каждого из нас будет больше моментов для радости рядом с родными и близкими людьми", - написала артистка.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Ирина Билык

"Друзья, поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник принесет вам радость, тепло и мир в ваш дом. Желаю здоровья, любви и вдохновения на каждый день нового года!" - написала певица.

Ирина Билык с сыном (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Евгений Клопотенко

"Я стараюсь встречаться с семьей каждое воскресенье и мне кажется, что эту традицию нужно возрождать и популяризировать, как вы считаете?... От меня - весь стол по аутентичным традициям, от мамы - вареники. Любите близких и цените каждую минуту жизни", - поздравил украинцев шеф-повар и показал семейную фотографию.

Евгений Клопотенко с семьей (фото: instagram.com/klopotenko)