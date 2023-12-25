Сьогодні Різдво: усі заборони, традиції і прикмети світлого свята

Різдво в Україні за новим стилем відтепер відзначають 25 грудня. Це одне із найбільших релігійних свят у християн. Воно вшановує народження Дівою Марією сина Божого і спасителя людей - Ісуса Христа.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції Різдва

Здавна в Україні було заведено на Різдво надівати тільки новий одяг. Напередодні свят його шили для кожного члена сім'ї. Рано-вранці українці йшли у церкву на богослужіння, а після повернення сідали за святковий стіл, який був багатий на м'ясні страви. На Різдво закінчувався піст, тому можна було пригощатися усім.

Хату традиційно прикрашали різдвяним павуком, який плели із соломи. Він символізував зв'язок із предками. Також у кутку мав стояти дідух - перший або останній сніп, зібраний під час жнив.

На Різдво було заведено відвідувати родину і близьких, щоб привітати. Як тільки наставали сутінки починали ходити колядники. Традиційно їх пригощали бубликами, горіхами, яблуками чи пампушками. Колядувати ходили гуртом, часто це перетворювалося ледь не на театральне дійство.

Також поширеним явище був різдвяний вертеп - він ходив не тільки у перший день Різдва, а й майже тиждень після нього.

Прикмети на Різдво

йде сніг - буде врожай озимини

Різдво без снігу - буде холодний Великдень

якщо під стріхою багато бурульок, то буде щедрий урожай ярини, особливо ячменю

іній на деревах віщує рясний врожай озимини

який день Різдва, такий і на Петра (29 червня за новим стилем)

сонячна погода - буде багатий грибний та ягідний сезон у наступному році

завірюха - буде гарний урожай пшениці і багато меду

Що категорично не можна робити

прибирати чи займатись якимись іншими хатніми справами

сваритися, лаятися, злитися і лихословити

купатися, приймати ванну чи ходити в лазню

шити, вишивати та в’язати чи займатися рукоділлям

сідати у чорному або старому одязі за святковий стіл

виносити сміття на Різдво

День Ангела сьогодні святкують: Олександр, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Августина, Агрипіна, Анфіса, Марія.

Молитва за здоров'я

"У руки Твого превеликого милосердя, о Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття і слова мої, поради та думки мої, справи мої і вся тіла і душі моєго руху. Вхід і вихід мій, віру і проживання моє, перебіг і кінець живота мого, день і годину подиху мого, кончину мою, упокоєння душі і тіла мого.

Ти ж, о Премилостивий Боже, всього світу гріхами неподоланної доброти, незлобивий, Господи, мене, більше всіх чоловіків найгрішнішого, прийми в руки захисту Твого і визволи від усякого зла, очисти багаточисленні провини мої, подай виправлення злому і окаянному моєму життю і від прийдешніх гріхопадінь лютих завжди захисти мене, коли розгніваю Твоє людинолюбство, ним же покривай неміч мою від бісів, пристрастей і злих людей.

Ворогом видимим і невидимим заборони, керуючи мене шляхом врятунку, доведи до Тебе, пристановища мого і бажань моїх краю. Даруй ми кончину християнську, бездоганну, мирну, від повітряних духів злоби збережи, на Страшному Твоєму Суді милостивий рабу Твоєму буди і приєднай праворуч благословенним Твоїм вівцям, та з ними Тобі, Творця мого, славлю на віки". Амінь.