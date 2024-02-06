"У цьому щось є": Данилко пояснив, хто на Нацвідборі заслужив на найвищий бал від журі

Український музикант, композитор та член журі Нацвідбору на Євробачення 2024 Андрій Данилко зізнався, кому віддав найвищу оцінку - 11 балів. І це - alyona alyona та Jerry Heil. MELOVIN та Ziferblat посіли у його рейтингу друге та третє місце.

Андрій Данилко пояснив, чому вважає alyona alyona та Jerry Heil оптимальним варіантом для представлення України на Євробаченні. За його словами, пісня Teresa & Maria ідеально підходить для конкурсу, проте дівчатам доведеться серйозно попрацювати над номером.

"У мене було відчуття, що їхня пісня абсолютно конкурсна, але треба ще зробити гарний номер. А крім цього, вона добре підходить до цього часу, особливо цього року, коли не хочеться особливого драматизму", — сказав він.

Також Данилко відповів на запитання, чи зможуть Alyona alyona та Jerry Heil донести до європейців меседж своєї пісні з огляду на те, що майже весь текст написано українською мовою.

"Люди все одно реагують загалом. Хто цікавиться, дивиться переклади тексту. Але все-таки це небезпечна штука, коли багатьом не зрозумілі слова. З іншого боку, у нас ще працює комплекс, що треба розуміти, про що співають. Це наше сприйняття. Коли ми виступали на Євробаченні, всі слова, які я говорив українською, їм було прикольно чути, як вони звучать. Коли ми дивимося пісні, скажімо Сербії, ми не розуміємо, про що вони, але інтуїтивно якийсь меседж відчуваємо. Я думаю, що приспів у "Teresa & Maria" ключовий і хітовий. Є відчуття, що це одразу може підспівувати зал. А крім цього, хороша початкова, українська частина пісні. Відразу зрозуміло, з якої країни учасник", - підкреслив Данилко.

"Alyona alyona & Jerry Heil виглядають незвичайно та запам’ятовуються. У цьому є, у доброму значенні, мемність. І вони відрізняються від попередніх виконавців України. При цьому все одно ідентифікується, що це Україна. Плюс - незвичайність alyona alyona. Мені здається, у цьому щось є", - зазначив член журі Нацвідбору та учасник Євробачення 2007.