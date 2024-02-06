"Я нічого не зрозумів". Люди із вадами слуху обурюються жестовим перекладом на Нацвідборі

В Українському товаристві глухих заявили, що у Нацвідборі Євробачення 2024 трансляція жестовою мовою відбувалась на аматорському рівні та з переважно власною інтерпретацією матеріалу.

Чому виникли претензії у людей із вадами слуху

"Якщо говорити про те, що це був переклад, який здійснювався з метою забезпечення безбар'єрності для аудиторії людей із порушеннями слуху, то зазначимо: так, це було шоу, яке дуже сподобалося аудиторії людей, які чують, але це не зайшло людям, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою", - заявили в Українському товаристві глухих.

За їхніми словами, насправді це не був професійний переклад, який міг би бути, якби його здійснювали досвідчені перекладачі жестової мови.

"Про це вже кілька днів дуже багато говорять у спільноті глухих. Глухі люди кажуть просто: "Я нічого не зрозумів", - додають у товаристві.

Вони також наголошують, що "переклад" був на аматорському рівні та з переважно власною інтерпретацією матеріалу.

"Найсумніше в цій історії те, що, прагнучи зробити начебто добру справу, організатори зовсім не врахували, чи комфортно буде подано матеріал для людей, які не чують. Тож сьогодні отримуємо відгуки розчарованості та навіть відчуття того, що організатори зневажили жестомовних осіб, запропонувавши їм низькосортний вид перекладу жестовою мовою", - прокоментували у товаристві.

Представники товариства закликали до якісного підходу для забезпечення інклюзивності на національному рівні.

Додамо, що цьогоріч вперше на Нацвідобрі транслювали переклад жестовою мовою. За переклад відповідала Ольга Буназів, а за адаптацію пісень - Катерина Заботкіна. У соцмережах Катерина миттю стала популярною, її жартома навіть пропонували відправити на Євробачення як конкурсантку.

"Я порівнюю виконання пісні жестовою мовою з невеликою виставою, бо за 3-4 хвилини ти маєш передати все: ритм, сенс, акценти в пісні, які коронні фішки додав артист. Тому за цей час потрібно показати все. І тут можна собі дозволити інтерпретувати так, як ти це вважаєш за доцільне. Якщо це гра на гітарі - можна показувати гітару, якщо барабани, різні види бочок - також по-різному можна показувати. Тут справа смаку і професіоналізму виконавця пісні жестовою мовою", - пояснила Заботкіна в ефірі національного телемарафону.

Також вона наголосила, що це саме творча адаптація пісень. А сама вона вивчала жестову мову по відеоуроках. І переклад здійснили українським варіантом жестової мови.

Нагадаємо, що цього Євробачення відбудеться 7-11 травня у шведському місті Мальме. Україну на конкурсі представить Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria"