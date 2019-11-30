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Мир сошел с ума: в Запорожье священник получал наркотики по Новой Почте

STYLERЖизнь    30.11.2019 - 10:55
Мир сошел с ума: в Запорожье священник получал наркотики по Новой Почте
Священник получал наркотики по Новой Почте (иллюстративное фото: pixabay.com)

В посылке в большом количестве находились амфетамин и метанамин

29 ноября в 8 вечера в Запорожье задержали иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Илиодор. Об этом информирует Киев Оперативный в социальной сети Fаcebook.

Причиной задержания священника стала полученная им на ТК "Новая Почта" посылка, в которой в большом количестве находились амфетамин и метанамин.

"Получать столь "ценный" груз вместе со служителем церкви приехал его друг - протоиерей Квач Евгений, который остался за рулем авто и, наблюдая задержание, успел сообщить о происшествии руководству Запорожской и Мелитопольской епархии. На спасение своих людей в течении 20 минут приехали представители епархии с директором охранной фирмы "Вымпел-Фаворит" Александром Курниковым, который, как известно, обеспечивает охрану митрополита Луки. По имеющимся данным, узнав о причине задержания Кугатова, Лука открестился от скомпрометированных богослужителей, даже не взирая на то, что высокопреосвященнейший лично посвятил Илиодора в сан", - указано в сообщение.

Священник получал наркотики по Новой Почте (facebook.com/KyivOperativ)

Подписчики были шокированы увиденным. Одни осудили, другие отреагировали с шуткой:

  • Мир сошел с ума.
  • Бедный несчастный, склонил голову. У Бога помощи просит.
  • Бог ему судья.

Мир сошел с ума: в Запорожье священник получал наркотики по Новой Почте

Мир сошел с ума: в Запорожье священник получал наркотики по Новой Почте

Мир сошел с ума: в Запорожье священник получал наркотики по Новой Почте

Мир сошел с ума: в Запорожье священник получал наркотики по Новой Почте

Священник получал наркотики по Новой Почте

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