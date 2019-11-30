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Світ зійшов з розуму: в Запоріжжі священик отримував наркотики за Новою Поштою

STYLERЖиття    30.11.2019 - 10:55
Світ зійшов з розуму: в Запоріжжі священик отримував наркотики за Новою Поштою
Священик отримував наркотики за Новою Поштою (ілюстративне фото: pixabay.com)

У посилці у великій кількості перебували амфетамін і метанамин

29 листопада о 8 вечора в Запоріжжі затримали ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору Іліодор. Про це інформує Київ Оперативний у соціальній мережі Fаcebook.

За причиною затримання священика стала отримана ним на ТК "Нова Пошта" посилка, в якій у великій кількості перебували амфетамін і метанамин.

"Отримувати такий "цінний" вантаж разом зі служителем церкви приїхав його друг - протоієрей Квач Євген, який залишився за кермом авто і, спостерігаючи затримання, встиг повідомити про подію керівництву Запорізької і Мелітопольської єпархії. На порятунок своїх людей протягом 20 хвилин приїхали представники єпархії з директором охоронної фірми "Вимпел-Фаворит" Олександром Курниковым, який, як відомо, забезпечує охорону митрополита Луки. За наявними даними, дізнавшись про причину затримання Кугатова, Лука відхрестився від скомпрометованих богослужителів, навіть не дивлячись на те, що високопреосвященніший особисто присвятив Іліодора в сан", - зазначено у повідомлення.

Священик отримував наркотики Новою Поштою (facebook.com/KyivOperativ)

Підписники були шоковані побаченим. Одні засудили, інші відреагували з жартом:

  • Світ зійшов з розуму.
  • Бідний нещасний, схилив голову. У Бога допомоги просить.
  • Бог йому суддя.

Світ зійшов з розуму: в Запоріжжі священик отримував наркотики за Новою Поштою

Світ зійшов з розуму: в Запоріжжі священик отримував наркотики за Новою Поштою

Світ зійшов з розуму: в Запоріжжі священик отримував наркотики за Новою Поштою

Світ зійшов з розуму: в Запоріжжі священик отримував наркотики за Новою Поштою

Священик отримував наркотики за Новою Поштою

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