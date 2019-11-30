В Австралии священников обяжут сообщать о жестоком поведении с детьми

Иллюстративное фото (catholicnews.org.ua)

Исповеди с рассказами о жестокости священники будут передавать правоохранителям

В пятницу главные прокуроры Австралии договорились о стандартизации законов по всей стране, обязывающих священников сообщать о жестоком обращении с детьми, раскрытом им во время исповеди. Как передает РБК-Украина, об этом пишет Reuters.

Юристы согласовали ключевые принципы законов, которые входят в сферу ответственности правительств штатов и территорий, в которых рассматриваются наиболее спорные рекомендации правительственного расследования в отношении жестокого обращения с детьми.

Поскольку половина населения страны считает себя христианами, Австралия столкнулась с кризисом веры на фоне обвинений во всем мире в том, что церкви и религиозные лидеры защищали священников-педофилов и обычно прикрывали сексуальные надругательства.

Теперь священники не смогут использовать защиту "конфессиональной привилегии", чтобы избежать дачи показаний против третьей стороны в ходе уголовного или гражданского судопроизводства.

Хотя большинство штатов уже работают над такими законами, единая позиция будет внедрять общенациональный стандарт, но также может привести к разногласиям между церковью и правительством в стране, которая придерживается светской конституции.

Архиепископ Марк Колридж, президент Австралийской конференции католических епископов, высшего католического органа страны, заявил, что католическая церковь поддерживает "согласованные на национальном уровне" режимы отчетности для защиты детей.

Однако, по его словам, церковь не считает снятие юридической защиты полезным или необходимым.

Напомним, еще весной 2019 Папа Римский Франциск предписал католическим священникам, монахам и монахиням сообщать о случаях сексуальных домогательств или их сокрытии.