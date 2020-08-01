В Минюсте призвали туристов в Одессе покупать сертификат на платные камеры в СИЗО: цены и фото

В Украине платные камеры в следственных изоляторах обустроили и запустили еще в двух городах - в Одессе и Николаеве. В Министерстве юстиции показали, как выглядят помещения повышенного комфорта для задержанных, и назвали стоимость таких "апартаментов".

Об открытии новых платных камер в СИЗО 1 августа глава Минюста Денис Малюська рассказал в Facebook в ироничной форме, и даже рекомендовал гостям курортной Одессы задуматься о покупке сертификат на эти VIP-камеры, планируя свой отдых в Южной Пальмире.

"Весь Киев отдыхает в Одессе, а платных камер там не было. Столичные жители могли чувствовать дискомфорт. Ну а мы клиентоориентированные. Где клиенты - там и мы. Поэтому с сегодняшнего дня здесь начинают работать две платных камеры, одна для двоих, другая для трех человек", - написал министр.

Сутки в платной камере в Одессе стоят 985 гривен, неделя обойдется задержанному в 3502 гривны, а месяц - в 4093 гривны.

"И теперь, выезжающих в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитному крему и очков теперь следует добавлять сертификат на платную камеру", - шутит глава Минюста.

В Николаеве цены на платные камеры СИЗО ниже: сутки за 452 гривны, неделя за 1540 гривен, а месяц за 3666 гривен.

Как видно на снимках, в Одессе в камерах сделали косметический ремонт, поставили кондиционер, душ, микроволновку, холодильник и другую технику.

Платные камеры в СИЗО в Одессе (Фото: facebook/Denis Malyuska)

Пользователи сети восприняли пост министра неоднозначно - не все оценили юмор чиновника и такую ироничную подачу результатов тюремной реформы.

Тот случай, когда всю жизнь хотел быть министром развития туризма, а затянуло в юстицию!

Радует одно, что после окончания каденции министра, Денис без работы не останется. Ибо, практика комедийно жанра и стеба он прошёл на все 100

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Фото: скрин комментариев facebook/Denis Malyuska

Отметим, что платные камеры в СИЗО в Украине в рамках тюремной реформы уже открыли в Киеве, и далее до 2021 года географию будут расширять. Минюст объясняет, что таким образом хочет бороться с коррупцией - мол, в СИЗО за отдельную плату арестантов и так расселяют в лучших камерах, а теперь деньги просто будут идти в государственную казну и на ремонт всех камер.

Ранее сообщалось, что в сети появились фото шикарного застолья в Ужгородском СИЗО, которое назвали раем для задержанных.

Напомним, украинцам предлагают покупать подарочные сертификаты в СИЗО.