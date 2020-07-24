Украинцам предлагают покупать подарочные сертификаты в СИЗО: исключительный цинизм

Денис Малюська удивил украинцев новым сервисом от Минюста (коллаж РБК-Украина)

Денис Малюська рассказал про новую странную услугу от Минюста

Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах теперь можно купить онлайн. Сделать это может любой желающий.

О такой странной инициативе Минюста глава ведомства Денис Малюська сообщил на своей странице в Facebook. При том, к этому вопросу чиновник подошел с юмором.

"Этот день настал! Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! С сегодняшнего дня Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания!" - написал он

Причем, заметил Малюська, для вашего удобства приобрести сертификат можно прямо с компьютера или смартфона". Инструкция выглядит так:

переходите на сайт Минюста

выбираете следственный изолятор, количество дней заключения (в днях, неделях или месяцах) и стоимость

оплачиваете услугу

распечатываете сертификат и квитанцию, который поступит вам на электронную почту, и все - "подарок" готов.

"Я не уверен, где-то в других странах есть платные камеры в следственных изоляторах, а вот подарочные сертификаты - точно наш эксклюзив!" - похвастался чиновник.

Сертификат действует только в течение 6 месяцев после приобретения. Если в течение указанного срока одаряемый не будет взят под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору.

"Мы клиентоориентированы: расположение в центре города, круглосуточная охрана, уменьшены риски подхватить коронавирусную болезнь, возможность отвлечься от социальных сетей и гаджетов, трехразовое питание. Платные камеры Киева, Чернигова, Львова, Черновцов, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Днепра и других городов Украины ждут именинников!" - резюмировал Малюська.

Скриншот поста (facebook.com/Denis Malyuska)

Правда, далеко не все украинцы оценили такую инициативу Минюста и его руководителя.

Государство вернет деньги, если подозреваемый будет признан невиновным, следовательно, содержание в следственном изоляторе - незаконным?

Исключительный цинизм

Это серьезно все?

Это похоже на какой-то цирк... На какой-то цирк в психиатрической больнице, где спектакль готовили психически больные люди.

Скриншот комментариев (facebook.com/Denis Malyuska)

Добавим, что стоимость подарочного сертификата на пребывание, например, в киевском СИЗО составляет на выбор: 2000 грн (за сутки), 8000 грн (за неделю) или 12000 грн (за месяц).

Ранее мы рассказывали о том, как выглядят и работают платные камеры в Лукьяновском СИЗО.