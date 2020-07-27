Рай для задержанных: в сети появились фото шикарного застолья в Ужгородском СИЗО

СИЗО (фото: pixabay.com)

В сети показали, как задержанные в Ужгородском СИЗО пьют виски и пиво

В Ужгородском следственном изоляторе задержанные не скучают, и достаточно весело проводят время. Появились фото, на которых видно, что они устраивают застолья. При этом на столе у них не только еда, но и ирландский виски и чешское пиво.

Фотографии из СИЗО опубликовал ужгородский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале. При этом он назвал условия в этом СИЗО раем для задержанных.

В Ужгородском СИЗО задержанные пьют виски и пиво (фото: Telegram-канал Виталия Глаголы)

"Если вы думали, что те, кто попадает - сидят в камерах, грустят и думают о своем плохом поведении - вы ошибались. Эти фото сделаны не где-то в квартире, а в камере задержанных в Ужгороде. Видите, нары позади?" — написал Глагола.

В Ужгородском СИЗО задержанные пьют виски и пиво (фото: Telegram-канал Виталия Глаголы)

Журналист также говорит о том, что на фотоснимках присутствует Евгений Дребитко по прозвищу "Женя Белый", который является фигурантом в деле о наезде на полицейского на посту в Нижних Воротах и вымогательствах в Ужгороде.

В Ужгородском СИЗО задержанные пьют виски и пиво (фото: Telegram-канал Виталия Глаголы)

Журналист также отметил, что задержанные уже пять месяцев находятся в одиночных камерах, но на фото видно, что это только теоретически. На деле пока Министр юстиции Денис Малюська выступил с предложением покупать подарочные сертификаты в СИЗО, в Ужгородском СИЗО руководство их давно продает.

В Ужгородском СИЗО задержанные пьют виски и пиво (фото: Telegram-канал Виталия Глаголы)

Правда это неофициально. Но он подчеркнул, что вряд ли можно без ведома руководства СИЗО организовать такой стол и собраться всем в одной камере.

Напомним, украинцам предлагают покупать подарочные сертификаты в СИЗО.

Ранее мы рассказывали, как выглядят и работают платные камеры в Лукьяновском СИЗО.