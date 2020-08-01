У Мін'юсті закликали туристів в Одесі купувати сертифікат на платні камери в СІЗО: ціни і фото

В Україні платні камери в слідчих ізоляторах облаштували та запустили ще в двох містах - в Одесі та Миколаєві. У Міністерстві юстиції показали, як виглядають приміщення підвищеного комфорту для затриманих, і назвали вартість таких "апартаментів".

Про відкриття нових платних камер в СІЗО 1 серпня глава Мін'юсту Денис Малюська розповів у Facebook в іронічній формі, і навіть рекомендував гостям курортної Одеси задуматися про покупку сертифікат на ці VIP-камери, плануючи свій відпочинок в Південній Пальмірі.

"Весь Київ відпочиває у Одесі, а платних камер там не було. Столичні жителі могли відчувати дискомфорт. Ну а ми ж клієнтоорієнтовані. Де клієнти - там і ми. Тому відсьогодні тут починають працювати дві платних камери, одна для двох, інша для трьох осіб", - написав міністр.

Доба в платній камері в Одесі коштує 985 гривень, тиждень обійдеться затриманому в 3502 гривні, а місяць - у 4093 гривні.

"Тож тепер, від'їжджаючи до Одеси, до стандартного набору плавок, сонцезахисного крему та окулярів тепер слід додавати сертифікат на платну камеру", - жартує голова Мін'юсту.

У Миколаєві ціни на платні камери СІЗО нижче: доба за 452 гривні, тиждень за 1540 гривень, а місяць за 3666 гривень.

Як видно на знімках, в Одесі в камерах зробили косметичний ремонт, поставили кондиціонер, душ, мікрохвильовку, холодильник та іншу техніку.

Платні камери в СІЗО в Одесі (Фото: facebook / Denis Malyuska)

Користувачі мережі сприйняли пост міністра неоднозначно - не всі оцінили гумор чиновника і таку іронічну подачу результатів тюремної реформи.

Той випадок, коли все життя хотів бути міністром розвитку туризму, а затягнуло в юстицію!

Радує одне, що після закінчення каденції міністра, Денис без роботи не залишиться. Бо практику комедійно жанру і стьобу він пройшов на всі 100

Додайте, будь ласка, номери на Букінг.

Фото: скрін коментарів facebook / Denis Malyuska

Зауважимо, що платні камери в СІЗО в Україні в рамках тюремної реформи вже відкрили в Києві, і далі до 2021 року географію розширюватимуть. Мін'юст пояснює, що таким чином хоче боротися з корупцією - мовляв, в СІЗО за окрему плату арештантів і так розселяють в кращих камерах, а тепер гроші просто будуть йти в державну казну і на ремонт усіх камер.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилися фото розкішного застілля в Ужгородському СІЗО, яке назвали раєм для затриманих.

Нагадаємо, українцям пропонують купувати подарункові сертифікати в СІЗО.