В Минсоцполитики похвастались ростом зарплат и пенсий украинцев

В Украине размер средней зарплаты за год увеличился на 28%, а средней пенсии - на 17%, и наблюдаются "положительные тенденции", заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.
Об этом чиновник высказалась в эфире канала "Украина 24".
Она также отметила, что рост пенсии является, в том числе, следствием повышения заработной платы.
Лазебная объяснила, как изменились зарплаты и пенсии, а также фактический прожиточный минимум в Украине за период с мая 2020-го по май нынешнего года:
"Есть чем похвастаться", - отметила министр.
Глава Минсоцполитики назвала пенсии отражением зарплаты, то есть "мы должны постоянно двигаться к тому, чтобы повышались доходы людей".
"Потому что когда повышаются доходы людей, снижается риск бедности среди населения", - указала она и добавила, что возможность поднимать пенсии больше будет зависеть от того, будут ли расти зарплаты.
Лазебная также рассказала, что в настоящее время Пенсионный фонд Украины за 1-й квартал наполнился более чем на 4 миллиарда гривен.
"Для нас это позитив, это означает, что дефицит в 222 миллиарда будет погашаться, у нас есть ресурсы", - заверила чиновник.
Ранее сообщалось, что Кабмин анонсировал повышение пенсий военным в Украине, а также предлагается повысить выплаты более 40 тысячам участникам боевых действий, утратившим работоспособность, на почти 700 гривен.
Напомним также, что недавно глава Минсоцполитики назвала риски введения обязательной накопительной пенсии.