В Минсоцполитики похвастались ростом зарплат и пенсий украинцев

Она также отметила, что рост пенсии является, в том числе, следствием повышения заработной платы.

Лазебная объяснила, как изменились зарплаты и пенсии, а также фактический прожиточный минимум в Украине за период с мая 2020-го по май нынешнего года:

средняя зарплата выросла на 28%,

минимальная зарплата - на 27%,

средняя пенсия выросла на 17%,

минимальная пенсия - на 14%,

фактический прожиточный минимум вырос на 11%.

"Есть чем похвастаться", - отметила министр.

Глава Минсоцполитики назвала пенсии отражением зарплаты, то есть "мы должны постоянно двигаться к тому, чтобы повышались доходы людей".

"Потому что когда повышаются доходы людей, снижается риск бедности среди населения", - указала она и добавила, что возможность поднимать пенсии больше будет зависеть от того, будут ли расти зарплаты.

Лазебная также рассказала, что в настоящее время Пенсионный фонд Украины за 1-й квартал наполнился более чем на 4 миллиарда гривен.

"Для нас это позитив, это означает, что дефицит в 222 миллиарда будет погашаться, у нас есть ресурсы", - заверила чиновник.