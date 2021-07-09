Глава Минсоцполитики назвала риски введения обязательной накопительной пенсии

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная назвала основные риски введения в Украине обязательной накопительной пенсионной системы . Она также рассказала, как их снизить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лазебной "Українським новинам" .

Министр отметила, что в Украине долгое время отсутствовал институциональный регулятор, который бы имел ресурсы и кадры для регулирования сферы пенсионных накоплений.

"Поэтому, несмотря на мощное законодательство, отдельные недобросовестные игроки его не соблюдали, не выполняли правила и регулятор никак это не отслеживал и не реагировал", - сказала она.

По ее словам, для некоторых участников рынка были сделаны исключения и определенные фонды имели право не соблюдать предъявляемые к ним требования. "Именно с накоплениями людей в таких фондах возникали проблемы: это, например, фонд НБУ во времена (экс-президента Виктора - ред.) Януковича и фонды банка "Аркада", - уточнила Лазебная.

"Поэтому нам нужен сильный и профессиональный регулятор. Если хотя бы одного из этих двух компонентов не будет - это риски. Для того чтобы система работала надежно, государство должно обеспечить контроль над тем, чтобы все предусмотренные законодательством механизмы защиты работали на практике", - подчеркнула министр.

Лазебная добавила, что в этом направлении уже ведется работа. В частности, есть законодательные инициативы по усилению возможностей Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и первые обнадеживающие шаги нового состава НКЦБФР по усилению контроля на рынке даже в рамках текущих полномочий.

Второй задачей она назвала расширение надежных инвестиционных инструментов, по которым пенсионные накопления действительно будут направлены в экономику, в рост внутреннего валового продукта, создание новых рабочих мест с учетом ключевых экономических реформ и приоритетных направлений развития экономики.

"К тому же, рост объема внутренних долгосрочных инвестиционных ресурсов, которыми являются пенсионные накопления, стимулировать предложение таких инструментов. Поэтому это взаимосвязанный постепенный процесс", - уточнила Лазебная.

По ее словам, в этом направлении нужна совместная работа экономического блока правительства и финансовых регуляторов. Кроме того, здесь важным шагом является меморандум, подписанный недавно кабинетом министров с международными партнерами по развитию инфраструктуры фондового рынка.

Третьей задачей, по словам Лазебной, является выработка дополнительной защиты инвестированных пенсионных активов от невозврата при ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков, а также в случае признания их неплатежеспособными.

"Это существенно улучшило бы защиту пенсионных накоплений", - подчеркнула она, добавив, что в этом направлении важна совместная работа Минюста с финансовыми регуляторами.

"Если будет принят закон об обязательной накопительной пенсионной системе, нам (правительству - ред.) нужно не менее 1,5 лет, чтобы все подготовить к старту накопительной пенсионной системы, потому что никто нам не простит ошибки", - резюмировала министр.