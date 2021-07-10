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У Мінсоцполітики похвалилися зростанням зарплат і пенсій українців

Автор: Володимир Костирін

В Україні розмір середньої зарплати за рік збільшився на 28%, а середньої пенсії - на 17%, і спостерігаються "позитивні тенденції", заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Про це чиновник висловилася в ефірі каналу "Україна 24".

Вона також зазначила, що зростання пенсії є, в тому числі, наслідком підвищення заробітної плати.

Лазебна пояснила, як змінилися зарплати та пенсії, а також фактичний прожитковий мінімум в Україні за період з травня 2020-го по травень нинішнього року:

  • середня зарплата зросла на 28%,
  • мінімальна зарплата - на 27%,
  • середня пенсія зросла на 17%,
  • мінімальна пенсія - на 14%,
  • фактичний прожитковий мінімум зріс на 11%.

"Є чим похвалитися", - зазначила міністр.

Глава Мінсоцполітики назвала пенсії віддзеркаленням зарплати, тобто "ми повинні постійно рухатися до того, щоб підвищувалися доходи людей".

"Тому що коли підвищуються доходи людей, знижується ризик бідності серед населення", - вказала вона і додала, що можливість піднімати пенсії більше залежатиме від того, чи зростатимуть зарплати.

Лазебна також розповіла, що нині Пенсійний фонд України за 1-й квартал наповнився більш ніж на 4 мільярди гривень.

"Для нас це позитив, це означає, що дефіцит у 222 мільярди буде погашатись, у нас є ресурси", - запевнила чиновник.

Раніше повідомлялося, що Кабмін анонсував підвищення пенсій військовим в Україні, а також пропонується підвищити виплати понад 40 тисячам учасникам бойових дій, які втратили працездатність, на майже 700 гривень.

Нагадаємо також, що нещодавно глава Мінсоцполітики назвала ризики введення обов'язкової накопичувальної пенсії.

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