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В Минсоцполитики похвастались ростом зарплат и пенсий украинцев

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Суббота 10 июля 2021 07:32
В Минсоцполитики похвастались ростом зарплат и пенсий украинцев Коллаж РБК-Украина: как изменились зарплаты и пенсии в Украине за год
Автор: Владимир Костырин

В Украине размер средней зарплаты за год увеличился на 28%, а средней пенсии - на 17%, и наблюдаются "положительные тенденции", заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Об этом чиновник высказалась в эфире канала "Украина 24".

Она также отметила, что рост пенсии является, в том числе, следствием повышения заработной платы.

Лазебная объяснила, как изменились зарплаты и пенсии, а также фактический прожиточный минимум в Украине за период с мая 2020-го по май нынешнего года:

  • средняя зарплата выросла на 28%,
  • минимальная зарплата - на 27%,
  • средняя пенсия выросла на 17%,
  • минимальная пенсия - на 14%,
  • фактический прожиточный минимум вырос на 11%.

"Есть чем похвастаться", - отметила министр.

Глава Минсоцполитики назвала пенсии отражением зарплаты, то есть "мы должны постоянно двигаться к тому, чтобы повышались доходы людей".

"Потому что когда повышаются доходы людей, снижается риск бедности среди населения", - указала она и добавила, что возможность поднимать пенсии больше будет зависеть от того, будут ли расти зарплаты.

Лазебная также рассказала, что в настоящее время Пенсионный фонд Украины за 1-й квартал наполнился более чем на 4 миллиарда гривен.

"Для нас это позитив, это означает, что дефицит в 222 миллиарда будет погашаться, у нас есть ресурсы", - заверила чиновник.

Ранее сообщалось, что Кабмин анонсировал повышение пенсий военным в Украине, а также предлагается повысить выплаты более 40 тысячам участникам боевых действий, утратившим работоспособность, на почти 700 гривен.

Напомним также, что недавно глава Минсоцполитики назвала риски введения обязательной накопительной пенсии.

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зарплата прожиточный минимум Министерство социальной политики Пенсии
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