У Мінсоцполітики похвалилися зростанням зарплат і пенсій українців
В Україні розмір середньої зарплати за рік збільшився на 28%, а середньої пенсії - на 17%, і спостерігаються "позитивні тенденції", заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.
Про це чиновник висловилася в ефірі каналу "Україна 24".
Вона також зазначила, що зростання пенсії є, в тому числі, наслідком підвищення заробітної плати.
Лазебна пояснила, як змінилися зарплати та пенсії, а також фактичний прожитковий мінімум в Україні за період з травня 2020-го по травень нинішнього року:
- середня зарплата зросла на 28%,
- мінімальна зарплата - на 27%,
- середня пенсія зросла на 17%,
- мінімальна пенсія - на 14%,
- фактичний прожитковий мінімум зріс на 11%.
"Є чим похвалитися", - зазначила міністр.
Глава Мінсоцполітики назвала пенсії віддзеркаленням зарплати, тобто "ми повинні постійно рухатися до того, щоб підвищувалися доходи людей".
"Тому що коли підвищуються доходи людей, знижується ризик бідності серед населення", - вказала вона і додала, що можливість піднімати пенсії більше залежатиме від того, чи зростатимуть зарплати.
Лазебна також розповіла, що нині Пенсійний фонд України за 1-й квартал наповнився більш ніж на 4 мільярди гривень.
"Для нас це позитив, це означає, що дефіцит у 222 мільярди буде погашатись, у нас є ресурси", - запевнила чиновник.
Раніше повідомлялося, що Кабмін анонсував підвищення пенсій військовим в Україні, а також пропонується підвищити виплати понад 40 тисячам учасникам бойових дій, які втратили працездатність, на майже 700 гривень.
Нагадаємо також, що нещодавно глава Мінсоцполітики назвала ризики введення обов'язкової накопичувальної пенсії.