В Минске жестоко розгоняют митинг: люди просят о помощи

В городах Беларуси 25 октября начались жесткие противостояния между людьми и силовиками. Белорусы, уставшие от действующей власти, что никак не хочет уходить, массово вышли на "решающий" протест. Но все происходит очень жестко.

Согласно сообщению местного Telegram-канала Hexta, против протестующих применяют светошумовые гранаты, людей хватают и заталкивают в автозаки, слышны взрывы.

"На Орловской каратели применили светошумовые гранаты. Начался хапун. Люди просят о помощи!" - подписаны кадры.

Светошумовые гранаты в Минске (видео: Hexta)

"В Минске люди разбегаются от взрывов во дворах на Орловской!" - подписано еще одно видео.

Взрывы в Минске 25 октября (видео: Hexta)

Согласно сообщению Telegram-канала APnews, при разгоне акции силовики стреляли резиновыми пулями по людям.

"Как минимум один демонстрант ранен - у него перебит живот", - говорится в сообщении.

Очень сложная ситуация и в городе Лида. Там силовики применили слезоточивый газ, десятки людей задержаны. Появилось видео с противостояний.

Столкновения митингующих и силовиков в Лиде (видео: Telegram)

Напомним, что протесты начались после очередной победы Лукашенко на выборах 9 августа. Действующий президент набрал 80,23%, Светлана Тихановская - 9,9%. Явка составила 84%. После чего люди стали выходить на улицы.