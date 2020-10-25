Военная техника с силовиками и проблемы с интернетом: какая ситуация в Минске

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

В Минске (Беларусь) в разных частях города замечена военная техника и микроавтобусы с силовиками. Также в городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.

Об этом сообщает TUT.BY

Центр Минска перекрыт, туда стягивают силовиков. Уже начались задержания журналистов. В частности, задержали фотокорреспондента "Комсомольской правды" Святослава Зоркого и журналиста "Нового времени" Дмитрия Дмитриева.

Кроме того, около 12:00 по местному времени начались проблемы с доступом в интернет через мобильную связь. Таким образом, LTE практически не работает, через 3G загрузка данных также не производится. Из-за этого интернет-страницы могут открываться с опозданием или не открываться вовсе.

Также в 12:30 на вход и выход начали закрывать станции метро. В частности, это "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Академия наук", "Парк Челюскинцев", "Первомайская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодёжная" и "Пушкинская".

Отметим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что сегодня в 23:59 заканчивается срок народного ультиматума, который она объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко, закончится.

Напомним, накануне в Минске в ходе "женского" марша силовики задержали как минимум 17 девушек, которые ходили под бело-красно-белыми зонтами.

Также сообщалось, что в Беларуси отменили митинг в поддержку Лукашенко, который был запланирован на 25 октября.