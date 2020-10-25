У Мінську жорстоко розгоняют мітинг: люди просять про допомогу

У містах Білорусі 25 жовтня почалися жорсткі протистояння між людьми і силовиками. Білоруси, втомлені від чинної влади, що ніяк не хоче йти, масово вийшли на "вирішальний" протест. Але все відбувається дуже жорстко.

Згідно з повідомленням місцевого Telegram-каналу Hexta, проти протестувальників застосовують світлошумові гранати, людей хапають і засовують в автозаки, чути вибухи.

"На Орловській карателі застосували світлошумові гранати. Розпочався хапун. Люди просять про допомогу!" - підписані кадри.

Світлошумові гранати в Мінську (відео: Hexta)

"В Мінську люди розбігаються від вибухів у дворах на Орловської!" - підписано ще одне відео.

Вибухи в Мінську 25 жовтня (відео: Hexta)

Згідно з повідомленням Telegram-каналу APnews, при розгоні акції силовики стріляли гумовими кулями по людях.

"Як мінімум один демонстрант поранений - у нього перебитий живіт", - йдеться в повідомленні.

Дуже складна ситуація і в місті Ліда. Там силовики застосували сльозогінний газ, десятки людей затримані. З'явилося відео з протистоянь.

Сутички мітингувальників і силовиків в Ліді (відео: Telegram)

Нагадаємо, що протести почалися після чергової перемоги Лукашенка на виборах 9 серпня. Чинний президент набрав 80,23%, Світлана Тихановська - 9,9%. Явка склала 84%. Після чого люди почали виходити на вулиці.