Украинские спортсмены приняли участие в церемонии закрытия Олимпиады 2020: яркие фото из Токио
Сегодня состоялась церемония закрытия тридцать вторых летних Олимпийских игр 2020, которые прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года в столице Японии Токио. В мероприятии также приняли участие украинские олимпийцы.
Фотографии из Токио опубликовал Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.
Украинские спортсмены на Олимпиаде 2020 (фото: facebook.com/olympicua)
Отметим, что на этих Олимпийских играх Украина показала лучший результат, чем на прошедших соревнованиях в Рио-де-Жанейро, которые проходили в 2016 году.
Украинские спортсмены на Олимпиаде 2020 (фото: facebook.com/olympicua)
В Токио 153 украинских спортсменов завоевали 19 олимпийских медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Четыре года назад в Олимпиаде 2016 принимало участие больше украинских атлетов (206), но тогда нашим ребятам удалось получить 11 медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых).
Украинские спортсмены на Олимпиаде 2020 (фото: facebook.com/olympicua)
Добавим, что Украина завоевала место в ТОП-20 среди 206 стран-участниц по общему количеству завоеванных наград. Теперь украинские спортсмены получат денежное вознаграждение за свои олимпийские медали.
Украинские спортсмены на Олимпиаде 2020 (фото: facebook.com/olympicua)
Напомним, единственное "золото" Украине принес Жан Беленюк. Он одержал победу над венгром Виктором Лоринцом в финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. После этого олимпиец станцевал гопак.