Украинские спортсмены приняли участие в церемонии закрытия Олимпиады 2020: яркие фото из Токио

Сегодня состоялась церемония закрытия тридцать вторых летних Олимпийских игр 2020, которые прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года в столице Японии Токио. В мероприятии также приняли участие украинские олимпийцы.

Фотографии из Токио опубликовал Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook .

Украинские спортсмены на Олимпиаде 2020 (фото: facebook.com/olympicua)

Отметим, что на этих Олимпийских играх Украина показала лучший результат, чем на прошедших соревнованиях в Рио-де-Жанейро, которые проходили в 2016 году.

Украинские спортсмены на Олимпиаде 2020 (фото: facebook.com/olympicua)

В Токио 153 украинских спортсменов завоевали 19 олимпийских медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Четыре года назад в Олимпиаде 2016 принимало участие больше украинских атлетов (206), но тогда нашим ребятам удалось получить 11 медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых).

Украинские спортсмены на Олимпиаде 2020 (фото: facebook.com/olympicua)

Добавим, что Украина завоевала место в ТОП-20 среди 206 стран-участниц по общему количеству завоеванных наград. Теперь украинские спортсмены получат денежное вознаграждение за свои олимпийские медали.

Украинские спортсмены на Олимпиаде 2020 (фото: facebook.com/olympicua)