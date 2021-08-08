Олимпиада 2020: кто из украинцев завоевал медали и сколько денег они получат

Сегодня в японском Токио завершились Олимпийские игры 2020, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украина завоевала место в ТОП-20 среди 206 стран-участниц по общему количеству завоеванных наград.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Наши 153 спортсмена смогли завоевать 19 олимпийских медалей, среди которых 1 золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых.

Сколько денег спортсмены получат за медали

За золотую медаль на Олимпийских играх 2020 полагается 125 тысяч долларов, что составляет 3,3 миллиона гривен по курсу НБУ.

За "серебро" украинские спортсмены получат 80 тысяч долларов (2,2 миллиона гривен).

За "бронзу" дадут 55 тысяч долларов (1,5 миллиона гривен).

Кто получил медали

"Золото"

Единственную золотую медаль на этих Олимпийских играх среди украинцев смог получить Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг). При этом он стал первым в истории Украины народным депутатом, который получил медаль на Олимпиаде.

"Серебро"

Михаил Романчук (плавание, 1500 м вольным стилем)

Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)

Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м)

Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)

Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт)

"Бронза"