Звезда Олимпиады Магучих вляпалась в скандал из-за россиянки. Теперь ее вызывают "на ковер"

Украинская атлетка Ярослава Магучих, взявшая "бронзу" в прыжках в высоту на Олимпиаде 2020 , попала в скандал из-за совместных фото с российской спортсменкой. Теперь 19-летнюю Ярославу вызывают "на ковер" в Минобороны. Дело в том, что Магучих - является младшим лейтенантом ВСУ.

Ситуацию прокомментировала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Facebook .

С чего начался скандал

Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде в исполнение решения спортивного арбитражного суда (CAS)), вызвали возмутительную реакцию в обществе.

А вот российские СМИ этими фотографиями иллюстрируют "спорт вне политики", что играет на руку пропагандистам.

Ярослава Магучих на фото с россиянкой Марией Ласицкене (instagram.com/vpshmagazine)

Что теперь будет с Ярославой

Спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

"Верное следование спортивным традициям, к примеру - фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу враг использует как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что "их здесь нет". То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага", - говорит Маляр.

Вместе с тем, чиновница Минобороны просит прекратить травлю Ярославы, пока мы все не услышим ее собственное объяснение сложившейся ситуации.

"Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", - добавила она.

Ярослава Магучіх (instagram.com/vpshmagazine)

Добавим, что в состав украинской сборной на Олимпийских игр 2020 года вошли 60 армейских спортсменов.