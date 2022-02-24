UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Министр обороны Резников опроверг фейк оккупантов о побеге чиновников: "не дождутся"

Автор: Татьяна Самарук

Министр обороны Алексей Резников рассказал о режиме работы чиновников во время атаки России. Также он сказал, что россияне распространяют фейки, что якобы часть чиновников хочет покинуть рабочие места.

Об этом говорилось в его обращении, опубликованном в Facebook.

По словам министра, чиновники продолжают работу, а информация об их желании покинуть рабочие места - российский фейк.

"Это дезинформация. Не дождутся. Я в Киеве. Согласно протоколу безопасности, а также для проведения неотложных совещаний, приходится менять место пребывания. Все заместители министра обороны работают по своим функциональным задачам. В Министерстве обороны и Генеральном штабе все на местах и выполняют свои обязанности", - заявил он.

Также армия продолжает наносить врагу существенные потери, уничтожать технику и личный состав оккупантов.

Резников добавил, что управление обороной полностью управляемо и осуществляется на всех направлениях, где Россия атаковала страну.

"Я постоянно на связи с командованием Вооруженных Сил Украины, Президентом Украины и премьер-министром Украины. Также веду переговоры с международными партнерами", - добавил министр.

Ранее мы сообщали, что Украина сбила 5 российских самолетов и уничтожила два танка.

Также мы писали, что Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Читайте, что происходит сейчас.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников