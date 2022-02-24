Министр обороны Резников опроверг фейк оккупантов о побеге чиновников: "не дождутся"

Министр обороны Алексей Резников рассказал о режиме работы чиновников во время атаки России. Также он сказал, что россияне распространяют фейки, что якобы часть чиновников хочет покинуть рабочие места.
Об этом говорилось в его обращении, опубликованном в Facebook.
По словам министра, чиновники продолжают работу, а информация об их желании покинуть рабочие места - российский фейк.
"Это дезинформация. Не дождутся. Я в Киеве. Согласно протоколу безопасности, а также для проведения неотложных совещаний, приходится менять место пребывания. Все заместители министра обороны работают по своим функциональным задачам. В Министерстве обороны и Генеральном штабе все на местах и выполняют свои обязанности", - заявил он.
Также армия продолжает наносить врагу существенные потери, уничтожать технику и личный состав оккупантов.
Резников добавил, что управление обороной полностью управляемо и осуществляется на всех направлениях, где Россия атаковала страну.
"Я постоянно на связи с командованием Вооруженных Сил Украины, Президентом Украины и премьер-министром Украины. Также веду переговоры с международными партнерами", - добавил министр.
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