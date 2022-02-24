Украина сбила 5 российских самолетов и уничтожила два танка, - ВСУ
Фото: ВСУ сообщили о сбитии российских самолетов (president.gov.ua)
В Луганской области сбиты пять российских самолетов после нападения на Украину. Кроме того, уничтожены два танка.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ВСУ.
По предварительной оперативной информации, в Луганской области сбиты 5 самолетов и 1 вертолет РФ.
Кроме того, в районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков РФ.
Напомним, министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам. Он призвал граждан сохранять спокойствие, украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Отметим, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.