Міністр оборони Резніков спростував фейк окупантів про втечу урядовців: "не дочекаються"

За словами міністра, урядовці продовжують роботу, а інформація про їхнє бажання залишити робочі місця - російський фейк.

"Це дезінформація. Не дочекаються. Я у Києві. Згідно з протоколом безпеки, а також для проведення нагальних нарад, доводиться змінювати місце перебування. Усі заступники міністра оборони працюють по своїм функціональним завданням. У Міністерстві оборони й Генеральному штабі усі на місцях і виконують свої обов’язки", - заявив він.

Також армія продовжує завдавати ворогу суттєвих втрат, знищувати техніку й особовий склад окупантів.

Резніков додав, що управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де Росія атакувала країну.

"Я постійно на зв’язку з командуванням Збройних Сил України, Президентом України та Прем’єр-міністром України. Також веду перемовини з міжнародними партнерами", - додав міністр.