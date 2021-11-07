ru ua
Вс, 07 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Минимальная пенсия 7800 грн: части украинцев назначили дополнительные выплаты

Новина українською →
Воскресенье 07 ноября 2021 13:16
Минимальная пенсия 7800 грн: части украинцев назначили дополнительные выплаты Фото: Кому в Украине начнут доплачивать по 7800 грн в месяц (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Часть украинцев сможет получать дополнительные выплаты, минимальный размер которых составит 7800 грн ежемесячно. Кого это коснется - читайте ниже в нашем материале Styler.

О назначении доплат рассказал по итогам одного из заседаний правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кому назначат доплаты и когда?

Речь в заявлении главы Кабмина идет о родственниках погибших в зоне проведения АТО/ООС украинцев, которые отдали свою жизнь за страну.

"Защитить людей, чьи родные погибли, защищая независимость и суверенитет Украины, - обязанность государства", - заявил Шмыгаль.

Выплаты в размере 7800 гривен установлены с 1 января 2022 года, и получат их более двух тысяч украинцев.

При этом речь идет о "каждом из нетрудоспособных родителей, жене (муже) защитников, которые погибли".

Если в семье несколько таких родственников, выплаты получит каждый

Премьер уточнил, что адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи.

Ранее мы писали, кто из украинцев может подавать на повышение выплат, и как это сделать.

Также сообщалось, что 1,5 миллиона украинцев начнут получать дополнительные деньги уже в 2021-м году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии
LITE
Праздник 7 ноября: самый строгий запрет этого дня, и что важно сделать
Праздник 7 ноября: самый строгий запрет этого дня, и что важно сделать