Минимальная пенсия 7800 грн: части украинцев назначили дополнительные выплаты

Часть украинцев сможет получать дополнительные выплаты, минимальный размер которых составит 7800 грн ежемесячно. Кого это коснется - читайте ниже в нашем материале Styler .

О назначении доплат рассказал по итогам одного из заседаний правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кому назначат доплаты и когда?

Речь в заявлении главы Кабмина идет о родственниках погибших в зоне проведения АТО/ООС украинцев, которые отдали свою жизнь за страну.

"Защитить людей, чьи родные погибли, защищая независимость и суверенитет Украины, - обязанность государства", - заявил Шмыгаль.

Выплаты в размере 7800 гривен установлены с 1 января 2022 года, и получат их более двух тысяч украинцев.

При этом речь идет о "каждом из нетрудоспособных родителей, жене (муже) защитников, которые погибли".

Если в семье несколько таких родственников, выплаты получит каждый

Премьер уточнил, что адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи.