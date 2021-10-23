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1,5 миллиону пенсионеров назначили новые доплаты: кому повысят пенсии 

Новина українською →
Суббота 23 октября 2021 07:05
1,5 миллиону пенсионеров назначили новые доплаты: кому повысят пенсии  Коллаж РБК-Украина: украинским пенсионерам назначили доплаты
Автор: Светлана Мащенко

Пенсионерам назначили новые доплаты согласно их возрастной категории. Такое решение приняли на одном из заседаний правительства.

Кому, сколько, когда начнут доплачивать – читайте ниже в материале Styler.

Так, во время одного из заседаний Кабинета Министров было принято решение назначить доплаты категории пенсионеров от 70 до 75 лет. Таких в Украине около полутора миллиона человек.

Эта возрастная категория может рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 300 грн с 1 октября 2022 года.

Также в правительстве напомнили, что с 1 октября начали выплачивать категории пенсионеров от 75 до 80 лет. Они будут ежемесячно получать дополнительно по 400 грн.

Отметим, что эти выплаты должны были начаться ещё 1 июля, но потом дата была перенесена.

А пенсионеры от 80 до 85 лет получают по 500 грн уже с 1 апреля 2020 года.

Сумма доплат будет расти

Кроме того, во время этого заседания было принято что с 1 марта 2023 года сумма таких доплат будет индексироваться, то есть увеличиваться согласно специальному коэффициенту, исчисляемому из средней зарплаты и уровня инфляции.

То есть цифры в 300, 400 и 500 грн не являются остаточными, а будут расти.

Ранее мы писали, кому из украинских пенсионеров пересчитают выплаты с 1 декабря 2021 года. Некоторым добавят 80, кому-то - 200, а кому-то даже 800 грн.

Также сообщалось, кто из украинцев может выходить на пенсию в 55, 50 и даже 45 лет.

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