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У Minecraft готується велике оновлення, яке кардинально поліпшить графіку (відео)

Нове оновлення в Minecraft робить графіку в рази крутішою (скриншот: YouTube / Minecraft)
Автор: Павло Колеснік

Під час заходу Minecraft Live, що відбувся на вихідних, Mojang представила нове оновлення, яке кардинально змінить візуальне сприйняття гри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Новий рівень графіки з Vibrant Visuals

Vibrant Visuals - це графічне оновлення, на яке так довго чекали гравці. Воно включає динамічне освітлення, поліпшені тіні, вдосконалені відображення на воді, об'ємний туман, оновлену підводну графіку та багато іншого.

Оновлення з'явиться в Minecraft: Bedrock Edition і буде доступне у вигляді функції, що перемикається, тож кожен гравець зможе вмикати або вимикати його за своїм бажанням.

Mojang поділилася відео з демонстрацією Vibrant Visuals у дії, і різниця між поточною версією гри та оновленою має тонкий, але вражаючий вигляд. Сонячне світло проникає крізь дерева і шибки, тіні змінюються залежно від положення сонця і джерел світла, а підсвічені печери створюють похмуру і загадкову атмосферу.

Mojang заявила, що Vibrant Visuals поки перебуває на стадії тестування для Bedrock Edition, але в майбутньому компанія планує випустити оновлення і для Java Edition.


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