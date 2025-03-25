У Minecraft готується велике оновлення, яке кардинально поліпшить графіку (відео)

Новий рівень графіки з Vibrant Visuals

Vibrant Visuals - це графічне оновлення, на яке так довго чекали гравці. Воно включає динамічне освітлення, поліпшені тіні, вдосконалені відображення на воді, об'ємний туман, оновлену підводну графіку та багато іншого.

Оновлення з'явиться в Minecraft: Bedrock Edition і буде доступне у вигляді функції, що перемикається, тож кожен гравець зможе вмикати або вимикати його за своїм бажанням.

Mojang поділилася відео з демонстрацією Vibrant Visuals у дії, і різниця між поточною версією гри та оновленою має тонкий, але вражаючий вигляд. Сонячне світло проникає крізь дерева і шибки, тіні змінюються залежно від положення сонця і джерел світла, а підсвічені печери створюють похмуру і загадкову атмосферу.

Mojang заявила, що Vibrant Visuals поки перебуває на стадії тестування для Bedrock Edition, але в майбутньому компанія планує випустити оновлення і для Java Edition.



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