В Minecraft готовится крупное обновление, которое кардинально улучшит графику (видео)

Новый уровень графики с Vibrant Visuals

Vibrant Visuals - это графическое обновление, которого так долго ждали игроки. Оно включает динамическое освещение, улучшенные тени, усовершенствованные отражения на воде, объемный туман, обновленную подводную графику и многое другое.

Обновление появится в Minecraft: Bedrock Edition и будет доступно в виде переключаемой функции, так что каждый игрок сможет включать или отключать его по своему желанию.

Mojang поделилась видео с демонстрацией Vibrant Visuals в действии, и разница между текущей версией игры и обновленной выглядит тонкой, но впечатляющей. Солнечный свет проникает сквозь деревья и оконные стекла, тени меняются в зависимости от положения солнца и источников света, а подсвеченные пещеры создают более мрачную и загадочную атмосферу.

Mojang заявила, что Vibrant Visuals пока находится на стадии тестирования для Bedrock Edition, но в будущем компания планирует выпустить обновление и для Java Edition.



Вас может заинтересовать: