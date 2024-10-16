10 найцікавіших модів для Minecraft, які змінять гру до невпізнання

Minecraft вже давно став більшим, ніж просто гра - це нескінченний світ для творчості, досліджень та пригод. Але що, якщо ви хочете піти далі стандартного досвіду?

Про 10 найцікавіших модів, які кардинально змінять ваш погляд на Minecraft і внесуть у гру щось нове, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт GG.deals , який надає найкращі пропозиції на ігри та інші цифрові продукти для ПК.

Optifine

З Optifine ви можете очікувати на покращений ігровий досвід зі збільшеними відстанями рендерингу, вдосконалену якість текстур та кращою частотою кадрів.

Мод також підтримує шейдери, дозволяючи вам досягати приголомшливих візуальних ефектів з динамічними тінями, відображеннями та приголомшливими ефектами води - ефективно перетворюючи вашу гру на візуальний шедевр.

Попередження: шейдери не включені за замовчуванням, тому обов'язково проведіть своє дослідження та використовуйте надійні джерела при їх пошуку!

Optifine (фото: GG.deals)

World Edit

З цим потужним інструментом ви можете формувати своє оточення та створювати приголомшливі структури - або повністю руйнувати - у найкоротші терміни.

З WorldEdit ви можете досягти результатів, на які зазвичай витрачаються години стомлюючого геймплею, за лічені хвилини - і все це за допомогою команд і пензлів.

Любителі математики можуть навіть створювати складні структури, використовуючи математичні рівняння. Просто пам'ятайте, що треба діяти обережно, оскільки одна "випадково невірна" команда може перетворити ретельно створений особняк вашого друга на ніщо.

World Edit (фото: GG.deals)

TerraFirmaCraft

З того моменту, як ви поїдете в подорож до TerraFirmaCraft, то зрозумієте, що складність цього мода висока. Ви починаєте з примітивних інструментів та технік, і маєте збирати ресурси, створювати матеріали, а також освоювати такі навички, як сільське господарство, металургія та виживання.

Якщо ви шукаєте більш захоплюючий і складний досвід виживання у блочному всесвіті, цей мод - саме те, що вам потрібно.

TerraFirmaCraft (фото: GG.deals)

Farming Valley

У цьому моді інші аспекти гри відходять на другий план, оскільки ви присвячуєте себе створенню та підтримці процвітаючої ферми. Вам потрібно буде вирощувати врожай, розводити тварин та виконувати різні квести в міру розвитку.

По просуванню ви відкриваєте нові рослини, інструменти та методи ведення сільського господарства, що сприяє відчуттю зростання та досягнень. Крім того, запровадження сезонної системи впливає на врожайність, додаючи додатковий рівень стратегії у ваш ігровий процес.

Farming Valley (фото: GG.deals)

Alex's Mobs

Alex's Mobs вводить різноманітний набір істот у ваш блочний світ. Але будьте обережні: хоча деякі з цих нових доповнень - чарівні, пухнасті тварини, інші - гротескні, ворожі хижаки, які змусять вас пошкодувати, що ви ніколи не залишали комфорту вашого затишного будинку.

Alex's Mobs (фото: GG.deals)

Mowzie's Mobs

Мод представляє унікальних, ретельно розроблених нових істот, кожна з яких має свою власну складну поведінку, моделі атак та механіку. Він перетворює звичайне дослідження на захоплюючу мисливську пригоду, де зустрічі з босами вимагають навичок, підготовки та стратегії.

Цей мод рекомендується шанувальникам ігор на кшталт серії Monster Hunter, які прагнуть напружених стратегічних боїв.

Mowzie's Mobs (фото: GG.deals)

The Twilight Forest

Розділений на різні біоми, кожен зі своєю унікальною темою та фінальним босом, цей мод перетворює Minecraft на напівлінійну пригоду в стилі RPG, де ви шукаєте та б'єтеся з могутніми босами, щоб отримати приголомшливі нагороди.

The Twilight Forest (фото: GG.deals)

Prominence II RPG

Мод надає все, що повинна мати хороша RPG. Ви знайдете багату сюжетну лінію, захоплюючі квести, механіку прокачування та навіть повноцінне дерево навичок для розвитку вашого персонажа.

Але це тільки початок - ви також отримуєте величезний світ, сповнений секретів, які потрібно розкрити, та небезпечних босів, яких потрібно перемогти.

На додачу, мод поставляється зі своїми власними захоплюючими шейдерними пакетами, які надають грі приголомшливий, унікальний візуальний апгрейд.

Prominence II RPG (фото: GG.deals)

Pixelmon

Цей мод переносить покемонів у блоковий всесвіт, дозволяючи вам ловити, тренувати та боротися з ними, як у класичних іграх Pokemon. А з величезним масштабом мода та постійними оновленнями вам доведеться дійсно постаратися, щоб упіймати їх усіх.

Хоча тема покемонів займає центральне місце, класичні елементи MC, такі як створення та будівництво, залишаються глибоко вкоріненими.

Фактично мод вміло об'єднує обидва світи, дозволяючи вам створювати сильніші покеболи з використанням ігрових матеріалів і навіть використовувати свої навички будівництва для проектування складних центрів розведення покемонів.

Pixelmon (фото: GG.deals)

RLCraft

Цей мод значно підвищує реалізм, роблячи основні механіки обмеженішими, одночасно додаючи безліч нових випробувань. Наприклад, спрага стає справжньою проблемою - отже затримка у спекотних біомах може швидко стати смертним вироком.

Забудьте про рубання дерев голими руками. RLCraft ефективно перетворює Minecraft на блокову версію Dark Souls, наповнену труднощами, небезпекою і цілою низкою смертей. Якщо ви любите випробування, ви напевно насолодитеся цим хаосом.

RLCraft (фото: GG.deals)