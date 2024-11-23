Minecraft виходить у реальний світ: де та коли будуть створені ігрові парки

Minecraft, одна з найпопулярніших відеоігор усіх часів, виходить за межі екрану й тепер з'являється в реальному світі. У результаті глобальної угоди з компанією Merlin Entertainments, Minecraft принесе свої відомі блоки та персонажів до тематичних парків, готелів, магазинів і атракціонів.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новину видання Guardian розповідає, коли усі фанати "Майнкрафт" зможуть зануритися у свою улюблену атмосферу у реальному світі.

Minecraft стане "фішкою" тематичних паркі та атракціонів

Minecraft, найпопулярніша відеогра в історії, робить крок у реальний світ. У межах глобальної угоди з Merlin Entertainments, найбільшим оператором парків розваг у Європі, планується створення тематичних атракціонів, готельних номерів і магазинів, присвячених Minecraft.

Перші локації відкриються у Великій Британії та США вже у 2026 та 2027 роках, що обіцяє нову еру розваг для фанатів гри. Відвідувачі зможуть буквально зануритися в улюблені піксельні світи, перетворивши знайомий геймплей на реальну пригоду.

Цей проєкт під назвою "Adventures Made Real" стане частиною стратегії об'єднання цифрового і фізичного досвіду, що сприятиме ще більшій популяризації культової гри. Як зазначають розробники, це лише початок, адже в планах створення ще більш грандіозних ідей.

Партнерство Minecraft і Merlin Entertainments

Merlin Entertainments - це компанія, яка управляє понад 135 атракціонами у 23 країнах, включно з Alton Towers, Legoland, Sea Life та Музеєм мадам Тюссо. Угода передбачає інвестиції понад $110 млн у створення перших атракціонів Minecraft, які здивують навіть найвибагливіших шанувальників.

Це партнерство об’єднує експертів у цифрових іграх - Mojang і Microsoft, - із професіоналами в організації розважальних локацій. Важливим є те, що розробники Minecraft хочуть зробити гру ближчою до реального життя, об’єднавши віртуальний та фізичний світи.

Minecraft отримає нове життя через інтерактивні розваги, зберігаючи свою популярність серед понад 140 мільйонів гравців на місяць. Цей масштабний проєкт показує, як співпраця двох гігантів індустрії здатна створювати абсолютно нові формати дозвілля.

Інтерфейс Minecraft (фото: Вікіпедія)

Історичні досягнення Minecraft

Minecraft залишається найуспішнішою відеогрою в історії з продажами понад 300 мільйонів копій, і ця цифра продовжує зростати. Гра, яка з’явилася у 2011 році, досягла більшого успіху, ніж Grand Theft Auto V чи Tetris, і стала справжнім феноменом.

Унікальність Minecraft також у її освітніх ініціативах: під час пандемії COVID-19 компанія зробила доступними безкоштовні освітні світи, які допомагали школярам вивчати стародавню Грецію чи відновлювану енергетику.

Ба більше, Minecraft активно співпрацює з освітніми програмами, роблячи навчання цікавим і сучасним. Її освітні ініціативи доводять, що гра здатна не лише розважати, але й навчати.

Розширення бренду Minecraft

Окрім тематичних парків, Minecraft активно розвиває інші напрямки, підтверджуючи свою глобальну популярність. У квітні наступного року відбудеться прем’єра довгоочікуваного фільму, в якому знімуться Джейсон Момоа та Джек Блек, додаючи грі кінематографічної магії.

Також Netflix анонсував створення анімаційного серіалу за мотивами гри, який обіцяє бути яскравим і захоплюючим. Подібні ініціативи демонструють, як Minecraft поступово перетворюється на мультимедійний бренд, здатний захоплювати різні аудиторії.

Гравці з усього світу матимуть більше способів взаємодіяти з улюбленим всесвітом, а новачки відкриватимуть для себе магію кубічного світу. Це розширення є частиною стратегії Mojang і Microsoft із глобалізації Minecraft як бренду.