15 ігор у дусі Minecraft, які захоплять вашу уяву

Minecraft давно завоювала серця геймерів своєю свободою творчості, дослідженнями та будівництвом унікальних світів. Але якщо ви хочете відкрити для себе нові пісочниці, де фантазія також не знає меж, існує безліч ігор, які можуть запропонувати аналогічний досвід.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт GG.deals , який надає найкращі пропозиції на ігри та інші цифрові продукти для ПК.

Trove

Trove відкриває список ігор, демонструючи подібність не тільки в ігровому процесі Minecraft, а й у графіці. При цьому вона більше фокусується на онлайн-функціях, як і належить MMO.

Гра представляє складну бойову механіку та більше елементів RPG, таких як класи персонажів. Незважаючи на ці відмінності, процес будівництва залишається важливим елементом, посиленим соціальним аспектом гри. Це, безперечно, відмінний вибір для тих, хто шукає свіжий, але знайомий досвід.

Trove (фото: GG.deals)

Astroneer

З Astroneer ви можете заглянути в далеке 25-е століття, де міжзоряні дослідження не є чимось надзвичайним. Це дозволяє взяти на себе роль астронавта в пошуках розкриття таємниць всесвіту.

Гра візуально вражаюча та захоплююча, дозволяючи вам досліджувати набір процедурно згенерованих планет. Озброївшись величезним набором інструментів, ви можете збирати артефакти та сировину, які ви можете обміняти для отримання прибутку, або використовувати для розвитку власної бази.

Попереду на вас чекають випробування, такі як суворі погодні умови та обмежений кисень, для подолання яких потрібна відповідна стратегія та винахідливість.

Astroneer (фото: GG.deals)

No Man's Sky

Гра стала величезним розчаруванням після випуску. Однак Hello Games старанно працювала над покращенням назви протягом багатьох років, перетворивши його на набагато приємніше проходження, як видно з позитивних відгуків у Steam.

Гра дозволяє вам досліджувати сотні процедурно згенерованих планет, кожна з яких рясніє різноманітною фауною та флорою. В якості альтернативи ви можете зосередитися на виживанні, збиранні ресурсів та розширенні своєї бази.

No Man's Sky (фото: GG.deals)

Don't Starve

Don't Starve демонструє фірмовий візуальний стиль коміксів Klei Entertainment, який перегукується з їхніми попередніми іграми, такими як Shank та Mark of the Ninja. Цього разу студія ризикнула вступити до нового жанру, створивши гру на виживання.

Ціль проста: не померти з голоду. Однак подорож далеко не прогулянка у парку, оскільки небезпеки чатують за кожним кутом. Спочатку гравці можуть керувати вченим Вілсоном, відомим своєю здатністю відрощувати бороду. У міру просування стають доступними додаткові персонажі, кожен із власними трюками.

Don't Starve (фото: GG.deals)

Stardew Valley

Гра, що вважається одним з кращих доступних симуляторів фермерства, дозволяє вам побудувати рай своєї мрії в Pelican Town. Від догляду за посівами та риболовлі до спілкування з жителями села у місцевому пабі або битв із монстрами у шахтах, ви можете проводити свої дні так, як вам заманеться.

Stardew Valley (фото: GG.deals)

Starbound

Starbound поєднує в собі найкращі елементи бестселера Mojang Studios та Terraria, додаючи до суміші крапельку наукової фантастики. Розроблена Chucklefish, гра запрошує вас поринути у глибини процедурно згенерованих планет. Однак вона також зберігає сильний акцент на розповіді.

Її захоплюючі квести та забавні дослідження будуть розважати вас годинами. Маючи чудову піксельну графіку і захоплюючий геймплей, вона, безсумнівно, сяє як одна з кращих ігор, таких як Minecraft.

Starbound (фото: GG.deals)

Roblox

Roblox став досить модним, особливо серед молодої аудиторії. Це не просто гра, а радше універсальна платформа, яка дозволяє гравцям створювати свої власні унікальні заняття або досліджувати твори, створені іншими. Вибір великий і включає хорори, РПГ, симулятори і багато іншого.

Однією із її сильних сторін є безшовна взаємодія з користувачем через інтегровану систему чату. Яскрава графіка також сприяє загальній привабливості. З її доступністю на кількох платформах та мінімальними вимогами до обладнання ПК не дивно, що вона підкорила серця багатьох молодих геймерів.

Roblox (фото: GG.deals)

Subnautica

Subnautica відрізняється від інших ігор на виживання своєю захоплюючою історією. Ви берете на себе роль того, хто вижив після краху, що зіткнувся з проблемою виживання в нещадному підводному світі.

Управління рівнем кисню, а також запобігання голоду та спразі стануть критично важливими для вашого існування. Спочатку гра заохочує вас ретельно дослідити найближчу область. Крім того, ви можете створювати транспортні засоби, які дозволять вам розширити сферу ваших підводних досліджень.

Subnautica (фото: GG.deals)

LEGO Worlds

Якщо вам потрібна альтернатива Minecraft в Steam, не шукайте LEGO Worlds. Розроблена експертами Traveller's Tales, вона відрізняється від їхніх попередніх творів, що базуються на популярних франшизах, таких як Star Wars або Indiana Jones. Натомість вона дозволяє гравцям будувати свої власні унікальні світи, використовуючи культову цеглу.

Ви можете побудувати будь-що: від простих будинків до особняків, що захоплюють дух, і навіть повністю функціональних транспортних засобів. Але веселощі не закінчуються на будівництві. Вирушайте у захоплюючі пригоди, досліджуйте підземелля та беріть участь в епічних битвах, коли вам потрібно відпочити від творчих занять.

LEGO Worlds (фото: GG.deals)

Dragon Quest Builders 2

Навіть відома серія Dragon Quest залишила свій слід у світі ігор, таких як Minecraft.

Багато в чому гра схожа на бестселер Mojang, але також включає безліч елементів RPG. Гравці виконують різні завдання, борються з ворогами, розвивають поселення та піклуються про тварин.

Це сіквел, який залишається вірним своїм корінням, але при цьому покращує ігровий досвід за рахунок додаткового контенту та покращення якості життя.

Dragon Quest Builders 2 (фото: GG.deals)

Terraria

Terraria - це важливий додаток до будь-якої добірки будівельних ігор, таких як Minecraft. Завдяки своєму захоплюючому ігровому процесу вона ідеально підходить для гри, коли у вас багато вільного часу.

Гра може похвалитися такими функціями, як дослідження різноманітних біомів, битви з монстрами та створення інструментів та структур.

Також пропонується можливість запрошувати NPC на свою базу та торгувати з ними предметами.

Terraria (фото: GG.deals)

Eco

Незважаючи на те, що гра знаходиться в ранньому доступі, вона дуже вражає. Чи граєте ви поодинці або з групою до 100 гравців у багатокористувацькому режимі, ви опинитеся на карті, де кожен ваш рух впливає на все навколишнє середовище.

Оскільки ваші дії мають наслідки, ви не можете просто робити все, що вам заманеться. Натомість ви повинні ретельно керувати своїми ресурсами, щоб мінімізувати свій негативний вплив на навколишнє середовище.

Eco (фото: GG.deals)

Vintage Story

Незважаючи на стилізовану графіку, гра прагне реалізму. У її процедурно згенерованому світі вам доведеться адаптуватися до середовища, що швидко змінюється, і погоді, щоб вижити.

Гра може похвалитися складною механікою крафту та будівництва, яка дозволяє вам створювати структури, інструменти та обладнання.

Хоча в ній немає лінійної сюжетної лінії, тут і там є частинки знань, які, безперечно, порушать вашу цікавість. Ви також можете глибше поринути в історію всесвіту.

Vintage Story (фото: GG.deals)

Valheim

Тут ви починаєте зі створення власного вікінгу, а потім вирушаєте в епічну подорож процедурно згенерованим світом, щоб довести свою придатність для Вальхалли.

Хоча гра знаходиться в ранньому доступі, вона наповнена контентом і отримала багато позитивних відгуків від гравців. Ви можете спробувати вижити поодинці або поєднатися з друзями, але одне можна сказати напевно: вам не доведеться нудьгувати через безліч небезпек, які на вас чекають.

Valheim (фото: GG.deals)

Core Keeper

У цій грі ви досліджуєте давно загублену печеру, яка зберігає безліч секретів. Ваше завдання - розкрити їх.

Основний ігровий процес обертається навколо дослідження, видобутку корисних копалин, будівництва баз та спорядження, а також боротьби з ворогами.

Core Keeper (фото: GG.deals)