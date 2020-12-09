Миллионер в 19: декларация украинского депутата шокировала сеть

Ростислав Солод, депутат Краматорского городского совета, указал в своей декларации о доходах криптовалюту на сумму 24,5 млн долларов, а именно - 185 тысяч монет Monero (XMR).

Кроме этого, в 19-летний политик задекларировал несколько дорогих авто и ряд земельных участков, дом, офис и квартиру. Обнародование таких данных поразило пользователей сети, вызвав горячие обсуждения и массу вопросов - как молодой парень смог добиться подобного состояния в свои 19.

Что известно о депутате Ростислава Солоде и как парень пришел в политику - в материале Styler.

Сын народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Натальи Королевской и Юрия Солода родился в Луганске в 2001 году.

Парень имеет среднее образование, и в процессе получения высшего.

Юрий стал владельцем криптовалюты еще в 14-летнем возрасте - в марте 2015 года.

До получения депутатского мандата молодой человек был временно безработным.

Ростислав Солод в окружении депутатов (фото: facebook.com/eeerostislavers)

О том, что Ростислав собрался баллотироваться на местных выборах в Краматорский горсовет стало известно 24 сентября. Парень опубликовал в своем Facebook пост, в котором рассказал о намерении побороться за мандат в рядах партии ОПЗЖ и сообщил, что "в последние несколько месяцев наша команда упорно трудилась над стратегией развития города".

"Основные маркеры - реальное самоуправление, внедрение передовых цифровых технологий, дополнительные стимулы для развития малого и среднего бизнеса, новые высокооплачиваемые рабочие места, восстановление коммунального хозяйства, программы капремонта жилья, искоренение коррупции из органов власти города!" - написал Ростислав Солод.

Видео: Ростислав Солод рассказывает, зачем идет в депутаты от ОПЗЖ

Также в сети появились агитационные листовки, на которых юного политика поддерживала нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко. Сейчас такое фото украшает профиль Ростислава в Facebook.

Юрий Бойко и Ростислав Солод (фото: facebook.com/eeerostislavers)

Тогда же мать Ростислава экс-"регионал", бывшая глава Минсоцполитики времен Виктора Януковича, нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская прокомментировала намерение сына баллотироваться в депутаты.

"Ребенку - 19 лет (ровно столько лет я в политике), и в принципе все его жизнь проходила в политической среде. Пол года назад, когда началась пандемия, мы вместе с ним поехали с гуманитарными миссиями. И когда он погрузился в эту жизнь уже не со стороны, не глазами мамы, а своими собственными, когда у него такая инициатива (баллотироваться) возникла, то было мое условие: "Если ты хочешь идти в политику и как-то хочешь себя проявлять, то иди, пожалуйста, на Донбасс: ты там родился, ты там вырос. Иди там и спрашивай у людей кредит доверия. Если люди тебе доверят быть депутатом горсовета на Донбассе, то, конечно, я не могу быть против этого", - рассказывала она журналистам Радио "Свобода".

Королевская не считает, что сын рано начал политическую карьеру.

А также добавила, что депутатство отнюдь не помешает ему получать высшее образование: "Сегодня дети уже настолько цифровизованы, настолько умеют оптимизировать свое время, что он с этим справится".

Видео: Наталья Королевская рассказала, зачем сын Ростислав Солод идет в политику

Напомним, что в апреле 2019 года Наталья Королевская снова стала мамой.

Ранее сообщалось, что НАПК выявило признаки уголовного преступления в декларации нардепа.