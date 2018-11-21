ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

НАПК выявило признаки уголовного преступления в декларации нардепа

Новости » Общество    21.11.2018 - 11:50
НАПК выявило признаки уголовного преступления в декларации нардепа
Фото: НАЗК (УНИАН)

Депутат задекларировал собственные и денежные активы жены на общую сумму в 14,2 млн гривен

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) по результатам проверки декларации народного депутата выявило признаки уголовного преступления - незаконного обогащения. Об этом сообщает  РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Еще два чиновника подали недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов. В частности, выводы составлены в отношении народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП), депутата Селидовского городского совета Донецкой области Артура Мирумяна и главного врача коммунального учреждения "Вышгородская районная центральная больница" Ивана Клюзко.

Голубов в декларации за 2016 год задекларировал собственные и денежные активы жены на общую сумму в 14,2 млн гривен, законность происхождения которых не подтверждено доказательствами. Депутат объяснил наличие средств осуществлением различных операций с криптовалютой биткоин, однако никаких документов, подтверждающих соответствующие факты, не предоставил.

В свою очередь Мирумян, подавая декларацию за 2017 год, не указал долю нежилого помещения встроенно-пристроенного общественно-культурного центра, автомобиль жены, а также недостоверно задекларировал полученный от различных источников доход. Всего установлено указания депутатом недостоверных сведений на сумму 2,2 млн гривен.

Клюзко в декларации за 2016 год не указал принадлежащие ему два земельных участка, садовый дом, водный транспорт, собственную заработную плату. Кроме того, чиновник не указал жену как члена своей семьи и соответственно ее активы.  Всего установлено указания недостоверных сведений на сумму 1,8 млн гривен.

Напомним, НАПК в октябре зафиксировало 112 нарушений антикоррупционного законодательства.

НАПК направило в суд 14 админпротоколов за нарушение сроков декларирования НАПК внесло предписание главе Николаевской ОГА Савченко
Новости Украины декларацияНАПК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь