НАПК выявило признаки уголовного преступления в декларации нардепа

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Депутат задекларировал собственные и денежные активы жены на общую сумму в 14,2 млн гривен

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) по результатам проверки декларации народного депутата выявило признаки уголовного преступления - незаконного обогащения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Еще два чиновника подали недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов. В частности, выводы составлены в отношении народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП), депутата Селидовского городского совета Донецкой области Артура Мирумяна и главного врача коммунального учреждения "Вышгородская районная центральная больница" Ивана Клюзко.

Голубов в декларации за 2016 год задекларировал собственные и денежные активы жены на общую сумму в 14,2 млн гривен, законность происхождения которых не подтверждено доказательствами. Депутат объяснил наличие средств осуществлением различных операций с криптовалютой биткоин, однако никаких документов, подтверждающих соответствующие факты, не предоставил.

В свою очередь Мирумян, подавая декларацию за 2017 год, не указал долю нежилого помещения встроенно-пристроенного общественно-культурного центра, автомобиль жены, а также недостоверно задекларировал полученный от различных источников доход. Всего установлено указания депутатом недостоверных сведений на сумму 2,2 млн гривен.

Клюзко в декларации за 2016 год не указал принадлежащие ему два земельных участка, садовый дом, водный транспорт, собственную заработную плату. Кроме того, чиновник не указал жену как члена своей семьи и соответственно ее активы. Всего установлено указания недостоверных сведений на сумму 1,8 млн гривен.

Напомним, НАПК в октябре зафиксировало 112 нарушений антикоррупционного законодательства.