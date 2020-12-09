Мільйонер у 19: декларація українського депутата шокувала мережу

Ростислав Солод, депутат Краматорської міської ради, вказав у своїй декларації про доходи криптовалюту на суму 24,5 млн доларів, а саме - 185 тисяч монет Monero (XMR).

Крім цього, в 19-річний політик задекларував кілька дорогих авто і кілька земельних ділянок, будинок, офіс і квартиру. Оприлюднення таких даних вразило користувачів мережі, викликавши гарячі обговорення і масу запитань - як хлопець зміг отримати такі статки у свої 19.

Що відомо про депутата Ростислава Солода та як хлопець прийшов у політику - у матеріалі Styler.

Син народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" Наталі Королевської та Юрія Солода народився в Луганську в 2001 році.

Хлопець має середню освіту, і в процесі отримання вищої.

Юрій став власником криптовалюти ще в 14-річному віці - у березні 2015 року.

До отримання депутатського мандата молодий чоловік був тимчасово безробітним.

Ростислав Солод в оточенні депутатів (фото: facebook.com/eeerostislavers)

Про те, що Ростислав зібрався балотуватися на місцевих виборах до Краматорської міськради стало відомо 24 вересня. Хлопець опублікував у своєму Facebook пост, в якому розповів про намір поборотися за мандат у лавах партії ОПЗЖ і повідомив, що "в останні кілька місяців наша команда наполегливо працювала над стратегією розвитку міста".

"Основні маркери - реальне самоврядування, впровадження передових цифрових технологій, додаткові стимули для розвитку малого та середнього бізнесу, нові високооплачувані робочі місця, відновлення комунального господарства, програми капремонту житла, викорінення корупції з органів влади міста!" - написав Ростислав Солод.

Відео: Ростислав Солод розповідає, навіщо йде в депутати від ОПЗЖ

Також у мережі з'явилися агітаційні листівки, на яких юного політика підтримувала нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко. Зараз таке фото прикрашає профіль Ростислава в Facebook.

Юрій Бойко і Ростислав Солод (фото: facebook.com/eeerostislavers)

Тоді ж мати Ростислава екс-"регіоналка", колишня глава Мінсоцполітики часів Віктора Януковича, нардепка від ОПЗЖ Наталія Королевська прокоментувала намір сина балотуватися в депутати.

"Дитині - 19 років (рівно стільки років я в політиці), і в принципі все його життя проходило в політичному середовищі. Пів року тому, коли почалася пандемія, ми разом з ним поїхали з гуманітарними місіями. І коли він занурився в це життя вже не зі сторони, не очима мами, а своїми власними, коли у нього така ініціатива (балотуватися) виникла, то була моя умова: "Якщо ти хочеш йти в політику і як хочеш себе проявляти, то йди, будь ласка, на Донбас: ти там народився, ти там виріс. Йди там і питай у людей кредит довіри. Якщо люди тобі довірять бути депутатом міськради на Донбасі, то, звичайно, я не можу бути проти цього", - розповідала вона журналістам Радіо "Свобода".

Королевська не вважає, що син рано почав політичну кар'єру.

А також додала, що депутатство аж ніяк не завадить йому здобувати вищу освіту: "Сьогодні діти вже настільки цифровізовані, настільки вміють оптимізувати свій час, що він з цим впорається".

Відео: Наталя Королевська розповіла, навіщо син Ростислав Солод йде в політику

Нагадаємо, що в квітні 2019 року Наталія Королевська знову стала мамою.

Раніше повідомлялося, що НАЗК виявило ознаки кримінального злочину в декларації нардепа.