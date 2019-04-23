Наталья Королевская снова стала мамой: подробности

Наталья Королевская родила третьего сына (фото: коллаж РБК-Украина)

Для Натальи Королевской с мужем это стал четвертый ребенок

Наталья Королевская родила сына. Малыш родился во вторник, 23 апреля, в 10 часов утра, его вес составляет 3,1 кг, а рост - 52 см, передает "Комсомольская правда".

Отметим, что у семейной пары члена депутатской фракции "Оппозиционный блок" Натальи и ее однопартийца, нардепа VIII созыва Юрия Солода это уже третий сын.

Политики воспитывают Ростислава и Ярослава 2001 и 2008 годов рождения.

Фото: Наталья Королевская (facebook.com/pg/Nataliya.Korolevska)

Кроме того, бывшая глава Минсоцполитики времен Виктора Януковича в сентябре 2017 года заявила, что удочерила девочку из Славянска Донецкой области. Ее приемная дочь Мария указана в декларации Королевской.

Скрин: declarations.com.ua

Наталья Королевская родилась 18 мая 1975 года в городе Красный Луч Луганской области.

Фото: Наталья Королевская (facebook.com/Nataliya.Korolevska)

Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, что нардеп от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская живет в незадекларированном "оффшорном" имении под Киевом, стоимостью по меньшей мере $2 миллиона.

Также мы писали о том, что в 2016 году Королевская указала в своей е-декларации земельный участок в Луганске и более миллиона наличными в евро и долларах.

Напомним, в 2017 году неизвестные облили Королевскую зеленкой, после чего врачи Киевского центра микрохирургии глаза подтвердили у нее химический ожог роговицы и конъюнктивы левого глаза, а также частичную потерю зрения.