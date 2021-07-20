Миллиардер Безос слетал в космос: захватывающее путешествие самого богатого человека в мире

Джефф Безос, самый богатый человек в мире, отправился в космос во вторник, 20 июля, утром на суборбитальной ракете New Shepard своей компании Blue Origin. В этом полете приняли участие еще три пассажира - его брат Марк, 82-летняя астронавт Уолли Фанк и 18-летний выпускник голландской средней школы Оливер Деймен.

Полет и приземление Безос можно было наблюдать через трансляцию компании миллиардера.

Это первая миссия, когда компания отправила людей в космос. При этом Безос стал вторым миллиардером, запустившим ракету, которую он помог финансировать, после того, как основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон 11 июля запустил в космос ракету своей компании.

Скриншот с видео

Интересно, что Оливер Деймен стал самым молодым человеком, который полетел в космос. А Уолли Фанк – самый старый человек, который побывал в космосе. Она училась на космонавта еще в 60-х годах, но до полета дело не дошло до сегодняшнего дня.

Скриншот с видео

Весь полет с момента старта ракеты и до приземления капсулы с помощью парашютов занял 10 минут 20 секунд. После старта ракеты через три минуты от нее отделилась капсула, которая набирала высоту и пересекла линию Кармана - общепризнанная высота в 100 км, с которой начинается космос.

Скриншот с видео

Пассажиры находились в невесомости 3-4 минуты. Блок ракеты вернулся на стартовую площадку через 7 минут 20 секунд, а капсула на трех парашютах совершила посадку в 3 километрах от стартовой позиции.

Скриншот с видео

Судя по видео видно, что все пассажиры, включая Джеффа Безоса остались довольны этим полетом.

Самый богатый человек в мире Джефф Безос слетал в космос (видео: YouTube)

Отметим, что некоторые люди, в том числе конкуренты Ричарда Брэнсона, не признают его полет 11 июля космическим, поскольку тогда корабль поднялся на 80-километровую высоту и не достиг линии Кармана.