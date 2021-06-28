В небе появилась загадочная спираль, которая поразила людей: что это было и как она выглядит

В небе появилась спираль, которая увеличивалась в размерах, а затем внезапно исчезла. Местные жители были поражены от увиденного и сделали несколько фото.

Так, загадочную спираль сравнили с порталом из фильма "Доктор Стрэндж", но, естественно, это не могло быть правдой.

Как возникла спираль

Как рассказали специалисты, ничего фантастического в спирали нет. Причиной ее возникновения стала ракета, точнее, топливо, которое она выпустила. Астрономы даже установили, что это была китайская ракета Long March 2C, запущена 18 июня.

"Спираль возникает, когда ракета “опрокидывается” при полете, выбрасывая топливо. Поскольку фигура находится в космосе, где нет воздуха, который мог бы испортить ее форму, спираль может быть видна в небе достаточно долго. На земле ветер бы разогнал или исказил ее гораздо быстрее", – пояснили ученые.

По словам специалистов, как минимум это происходит во второй раз, когда жители тихоокеанских островов наблюдают подобное явление.

Фото: таинственная спираль поразила людей (iKristel Tingzon/Facebook)