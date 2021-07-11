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Миллиардер Брэнсон совершил первый туристический полет в космос: захватывающие фото и видео

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США, Воскресенье 11 июля 2021 19:52
Миллиардер Брэнсон совершил первый туристический полет в космос: захватывающие фото и видео Фото: Ричард Брэнсон с командой перед полетом в космос (facebook.com/RichardBranson)
Автор: Роман Мирончук

Ричард Брэнсон первый, кто отправился в качестве туриста в космос. При этом британский миллиардер сделал это на собственном космолете Unity-22, который принадлежит его компании Virgin Galactic.

Суборбитальный космический полет длился около двух часов. В невесомости Брэнсон и его команда были примерно шесть минут. После этого корабль вернулся на место своего взлета - частный космодром "Америка" в штате Нью-Мексико.

Запуск должен был начаться в 16:00 по киевскому времени, но из-за погодных условий его перенесли на 17:30.

Интересно, что некоторые, включая конкурентов Брэнсона, не признают этот полет космическим, поскольку корабль поднялся на 80-километровую высоту и прошел ниже линии Кармана - общепризнанная высота в 100 км, с которой начинается космос.

Миллиардер Брэнсон совершил первый туристический полет в космос: захватывающие фото и видео

Ричард Брэнсон с командой в космосе (фото: facebook.com/RichardBranson)

Самый богатый человек в мире Джефф Безос, который владеет Amazon, Blue Origin и другими компаниями, должен был стать первым владельцем космической компании, отправившимся в космос. Но Брэнсон получил разрешение на полет раньше его.

Полный запуск корабля можно посмотреть на этом видео.

Ричард Брэнсон с командой в космосе (видео: YouTube)

Напомним, ученые заявили, что полеты на Марс могут быть смертельными и назвали все риски.

Мы также писали о том, что основатель американской компании SpaceX Илон Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы.

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