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Мільярдер Безос злітав в космос: захоплююча подорож найбагатшої людини у світі

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США, Вівторок 20 липня 2021 18:01
Мільярдер Безос злітав в космос: захоплююча подорож найбагатшої людини у світі Фото: Джефф Безос злітав в космос на своїй ракеті (blueorigin.com)
Автор: Роман Мирончук

Джефф Безос, найбагатша людина у світі, відправився в космос у вівторок, 20 липня, вранці на суборбітальній ракеті New Shepard своєї компанії Blue Origin. У цьому польоті взяли участь ще три пасажири - його брат Марк, 82-річна астронавт Уоллі Фанк і 18-річний випускник голландської середньої школи Олівер Деймен.

Політ і приземлення Безос можна було спостерігати через трансляцію компанії мільярдера.

Це перша місія, коли компанія відправила людей в космос. При цьому Безос став другим мільярдером, що запустив ракету, яку він допоміг фінансувати, після того, як засновник Virgin Galactic Річард Бренсон 11 липня запустив в космос ракету своєї компанії.

Мільярдер Безос злітав в космос: захоплююча подорож найбагатшої людини у світі

Скріншот з відео

Цікаво, що Олівер Деймен став наймолодшою ​​людиною, яка полетіла у космос. А Уоллі Фанк - найстаріша людина, яка побувала в космосі. Вона вчилася на космонавта ще в 60-х роках, але до польоту справа не дійшла до сьогоднішнього дня.

Мільярдер Безос злітав в космос: захоплююча подорож найбагатшої людини у світі

Скріншот з відео

Весь політ з моменту старту ракети і до приземлення капсули за допомогою парашутів зайняв 10 хвилин 20 секунд. Після старту ракети через три хвилини від неї відокремилася капсула, яка набирала висоту і перетнула лінію Кармана - загальновизнана висота в 100 км, з якої починається космос.

Мільярдер Безос злітав в космос: захоплююча подорож найбагатшої людини у світі

Скріншот з відео

Пасажири перебували в невагомості 3-4 хвилини. Блок ракети повернувся на стартовий майданчик через 7 хвилин 20 секунд, а капсула на трьох парашутах здійснила посадку за 3 кілометри від стартової позиції.

Мільярдер Безос злітав в космос: захоплююча подорож найбагатшої людини у світі

Скріншот з відео

Судячи з відео видно, що всі пасажири, включаючи Джеффа Безоса залишилися задоволені цим польотом.

Найбагатша людина у світі Джефф Безос злітала в космос (відео: YouTube)

Зазначимо, що деякі люди, в тому числі конкуренти Річарда Бренсона, не визнають його політ 11 липня космічним, оскільки тоді корабель піднявся на 80-кілометрову висоту і не досяг лінії Кармана.

Нагадаємо, в небі з'явилася загадкова спіраль, яка вразила людей.

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