"Миколина погода" повертається: як змінився легендарний ведучий (фото)

Де зараз Микола Луценко та чим займається

Офіційно ведучий прогнозу погоди вже багато років на пенсії, але продовжує працювати. Сьогодні йому 75 років. І вже з 9 червня він знову тішитиме глядачів улюбленою фразою.

Телеканал ICTV анонсував повернення легендарного ведучого на екрани атмосферним відео.

"Беззаперечно, проблеми та незгоди встигли наробити нам погоди. Але він повертається. Легенда знову в ефірі. І нехай розпогодиться за вікном і в житті. Разом краще, - йдеться у повідомленні.

"Миколина погода" виходитиме з понеділка по пʼятницю в "Ранку у великому місті" на ICTV2.

Повернення на екрани ведучий називає неочікуваною подією. Не секрет, що у 2017 році він переніс інсульт та тривалу реабілітацію.

"Сила єднання і добрі прогнози - то ж наша зброя зараз. Навіть у найтемніші часи, коли на серці й за вікном тривога, ми можемо знайти світло одне в одному", - прокоментував він.

Микола Луценко зараз (фото: пресслужба)

За словами представників каналу, Микола зовсім не змінився. Так само продовжує заряджати позитивом.

"Микола Миколайович все ж такий оптимістичний, як і був раніше. Каже, що з "погодою" в нашій країні все буде окей", - повідомили вони.

Як змінився ведучий погоди (фото: пресслужба)

Крім того, Луценко долучився до команди фестивалю Burning Man 2025. Він озвучить глобальний прогноз для світу в межах мистецького проєкту художника Олексія Сая та Віталія Дейнеги.



Що відомо про життя Миколи Луценка

Український радіо- і телеведучий, актор народився 1 червня 1950 року в Чернігівській області.

Закінчив Київський технікум громадського харчування та Національний університет театру і кіно ім. Карпенко-Карого.

Грав у театрі та знімався у кліпах відомих виконавців. З 1996 року був ведучим програми "Миколина погода" на ICTV, запам'ятавшись легендарною фразою.

"Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить і будьте здорові", - казав ведучий.

"Миколина погода" (скриншот)

В одному зі своїх інтерв'ю Микола розповідав, що були плани відмовитися від фірмового вислову. Проте ця фраза стала своєрідною мантрою для глядачів, тож вони одразу почали телефонувати до редакції з невдоволенням.

Крім того, пан Луценко працював на радіо до 2020 року. Дублював мультфільми, серед яких були "Панда Кунг-фу", "Рататуй" та "Сімпсони".

У 2017 році ведучий переніс інсульт, внаслідок чого в нього відібрало мову. Він не любить згадувати цей період, проте зміг відновитися.

Бувало, перед ефіром повторював невеличкий текст по сто разів. Саме пережита хвороба підштовхнула Миколу до переїзду з Києва.

Повномасштабне вторгнення застало його на Чернігівщині. За його словами, життя на рідній землі прекрасне: будинок розташований біля дому, з балкона можна рибу ловити.

Проте російське вторгнення все ж змусило виїхати. Спочатку він не хотів, але коли почали падати снаряди та бомби навколо, а будинки палали, довелося виїхати.

Тоді ведучий зібрався та перебрався на Київщину. А вже коли українські захисники виштовхали ворога, повернувся додому.

Микола Луценко повертається на екрани (фото: пресслужба)