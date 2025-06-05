"Миколина погода" возвращается: как изменился легендарный ведущий (фото)

Где сейчас Николай Луценко и чем занимается

Официально ведущий прогноза погоды уже много лет на пенсии, но продолжает работать. Сегодня ему 75. И уже с 9 июня он снова будет радовать зрителей любимой фразой.

Телеканал ICTV анонсировал возвращение легендарного ведущего на экраны атмосферным видео.

"Безусловно, проблемы и невзгоды успели наделать нам погоды. Но он возвращается. Легенда снова в эфире. И пусть распогодится за окном и в жизни. Вместе лучше, - говорится в сообщении.

"Миколина погода" будет выходить с понедельника по пятницу в "Ранку у великому місті" на ICTV2.

Возвращение на экраны ведущий называет неожиданным событием. Не секрет, что в 2017 году он перенес инсульт и длительную реабилитацию.

"Сила единения и хорошие прогнозы - это же наше оружие сейчас. Даже в самые темные времена, когда на сердце и за окном тревога, мы можем найти свет друг в друге", - прокомментировал он.

Николай Луценко сейчас (фото: пресс-служба)

По словам представителей канала, Николай совсем не изменился. Так же продолжает заряжать позитивом.

"Николай Николаевич все же такой же оптимистичный, как и был раньше. Говорит, что с "погодой" в нашей стране все будет окей", - сообщили они.

Как изменился ведущий погоды (фото: пресс-служба)

Кроме того, Луценко присоединился к команде фестиваля Burning Man 2025. Он озвучит глобальный прогноз для мира в рамках художественного проекта художника Алексея Сая и Виталия Дейнеги.



Что известно о жизни Николая Луценко

Украинский радио- и телеведущий, актер родился 1 июня 1950 года в Черниговской области.

Окончил Киевский техникум общественного питания и Национальный университет театра и кино им. Карпенко-Карого.

Играл в театре и снимался в клипах известных исполнителей. С 1996 года был ведущим программы "Николина погода" на ICTV, запомнившись легендарной фразой.

"Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить і будьте здорові", - говорил ведущий.

"Миколина погода" (скриншот)

В одном из своих интервью Николай рассказывал, что были планы отказаться от фирменного выражения. Однако эта фраза стала своеобразной мантрой для зрителей, поэтому они сразу начали звонить в редакцию с недовольством.

Кроме того, господин Луценко работал на радио до 2020 года. Дублировал мультфильмы, среди которых были "Панда Кунг-фу", "Рататуй" и "Симпсоны".

В 2017 году ведущий перенес инсульт, в результате чего у него отобрало речь. Он не любит вспоминать этот период, однако смог восстановиться.

Бывало, перед эфиром повторял небольшой текст по сто раз. Именно пережитая болезнь подтолкнула Николая к переезду с Києва.

Полномасштабное вторжение застало его на Черниговщине. По его словам, жизнь на родной земле прекрасна: дом расположен возле дома, с балкона можно рыбу ловить.

Однако российское вторжение все же заставило уехать. Сначала он не хотел, но когда начали падать снаряды и бомбы вокруг, а дома пылали, пришлось уехать.

Тогда ведущий собрался и перебрался в Киевскую область. А уже когда украинские защитники вытолкали врага, вернулся домой.

Николай Луценко возвращается на экраны (фото: пресс-служба)